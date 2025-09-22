Дефицит бюджета Башкирии увеличился до 8,9 млрд рублей

Дефицит бюджета Башкирии к концу августа вернулся к росту после снижения в июле, следует из отчета регионального министерства финансов. По данным ведомства, за восемь месяцев доходы казны достигли 192 млрд руб., что составляет 56,7% от запланированного годового объема.

Налоговые и неналоговые поступления составили 137,4 млн руб. (53,7% от годового плана).

За это же время израсходовано 200,95 млрд руб. (57,7% от запланированного).

Наибольший процент исполнения бюджета зафиксирован по таким разделам расходов, как национальная оборона (74,6%, 156,36 млн руб.), социальная политика (71,9%, 64 млрд руб.) и здравоохранение (64,5%, 23,96 млрд руб.).

Дефицит бюджета составляет 8,9 млрд руб. при заложенных на год 9,4 млрд руб. По итогам июля он составлял 4,8 млрд руб., июня — 15,2 млрд руб.

Идэль Гумеров