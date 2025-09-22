Суд приостановил дело о банкротстве экс-главы Горнозаводска

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве бывшего главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева. Как следует из материалов дела, на этом настаивала его супруга Наталья, привлеченная к делу в качестве третьего лица. С заявлением о признании господина Афанасьева несостоятельным весной этого года обратилась ФНС, указывая на задолженность перед бюджетом в размере 1,3 млн руб.

Фото: администрация Горнозаводского округа Александр Афанасьев

Фото: администрация Горнозаводского округа

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что спустя непродолжительное время он пропал без вести.

Как следует из материалов дела, суд, среди прочих документов, запросил данные об Александре Афанасьеве в военном комиссариате Пермского края и Министерстве обороны. Суть ответов военных в определении суда не раскрывается. В итоге производство по делу о банкротстве было приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, которая обязывает вынести такое решение в отношении гражданина, участвующего в боевых действиях.