Ким Чен Ын готов к переговорам с Трампом при отказе от денуклеаризации

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности вести переговоры с США при одном условии: Вашингтон должен отказаться от требования денуклеаризации Пхеньяна. Об этом он сообщил на XIII сессии Верховного народного собрания КНДР.

«Если США бросят свою пустую одержимость денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с КНДР, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров»,— приводит слова Ким Чен Ына агентство «Рёнхап».

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус закреплен в основном законе страны и необратим.

При этом Ким Чен Ын рассказал о приятных воспоминаниях о президенте США Дональде Трампе. Лидеры двух стран встречались в 2019 году.