Через госграницу в Челябинской области не пропустили 15 тонн табачных отходов

В приграничном пункте пропуска Бугристое в Троицком районе Челябинской области задержали автомобиль с 15 т табачных отходов. Груз из-за нарушений карантинных фитосанитарных требований вернули отправителю в Киргизию, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Грузовик задержали сотрудники ведомства вместе с пограничниками и таможенниками 21 сентября. Машина с растительным сырьем следовала из города Ош Кыргызской Республики в Казань и, судя по документам, должна была пересечь российско-казахстанскую границу в международном автомобильном пункте пропуска Сагарчин в Оренбургской области.

По неизвестной причине водитель решил въехать на территорию России через пункт пропуска Бугристое в Челябинской области, что является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований: изменять пункт ввоза продукции нельзя, он должен соответствовать документам и принципу прослеживаемости.

Водителя привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ за нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований. Машина возвращена на территорию сопредельного государства.