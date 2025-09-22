Правительство поддержало проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об этом говорится в официальном отзыве, который есть в распоряжении ТАСС. При этом в правительстве отметили необходимость доработать документ с учетом нескольких замечаний.

В отзыве кабмина подчеркивается, что формулировку о «лицах, без уважительной причины уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету» следует уточнить, поскольку такое действие умышленно и не может иметь уважительную причину. Также нужно предусмотреть информирование граждан о принятых решениях и возможности их обжалования. Особое внимание уделено формулировкам, чтобы исключить риск лишения гражданства детей, получивших его по рождению.

Законопроект, подготовленный депутатами «Единой России» Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым, предлагает внести поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Согласно инициативе, иностранцы, получившие российское гражданство, могут лишиться его в случае уклонения от постановки на воинский учет или неисполнения обязанностей по воинской службе.

По правилам, гражданин, получивший российский паспорт, обязан в течение двух недель после приобретения гражданства явиться в военкомат или подать заявление на портале «Госуслуги» в течение недели. При невыполнении этих требований будет оформлено «заключение об установлении факта уклонения». Военкомат в течение пяти рабочих дней направит это заключение в территориальный орган МВД, который примет решение о прекращении гражданства. Если в течение 30 дней человек явится в военкомат, решение отменят.

Закон предусматривает также возможность повторного обращения за гражданством не ранее чем через три года, с возможностью снижения этого срока в гуманитарных целях. Вместе с уклонистами предлагается лишать гражданства и их близких родственников, включая детей, за исключением случаев, когда второй родитель сохраняет гражданство РФ или ребенок находится в детском доме. Кроме того, от лишения гражданства планируется освободить ветеранов боевых действий, военнослужащих, награжденных госнаградами, допущенных к гостайне и членов их семей.