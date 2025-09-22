В Горном Алтае может вырасти число работающих на постоянной основе депутатов

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай планирует увеличить число своих депутатов, работающих на постоянной основе. Об этом говорится в проекте закона о поправках в закон «О государственном собрании — эл курултай Республики Алтай».

Законопроект внесен парламентским комитетом по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. Он включен в повестку дня сессии, назначенной на 24 сентября.

«Увеличить количество депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, до 30% от установленного числа депутатов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В парламент Горного Алтая избирается 41 депутат. В настоящее время на постоянной основе могут работать не более 25% депутатов — 10 человек. Таким образом, их число предложено увеличить до 12. Согласно сопроводительным документам, одобрение законопроекта обойдется республиканскому бюджету в 2025-2027 годы в 18,3 млн руб.

Валерий Лавский