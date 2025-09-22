В Казани за сутки произошло 97 ДТП, пострадали четыре человека

В Казани за сутки поступило 97 сообщений о ДТП, в которых получили ранения четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

В центрах оформления ДТП было оформлено 30 случаев, 22 аварии с материальным ущербом было оформлено на месте происшествия сотрудниками ГИБДД. За нарушение ПДД к административной ответственности были привлечены три мотоциклиста и один велосипедист.

Кроме того, задержаны восемь водителей в нетрезвом виде и три человека за рулем без водительских прав. Восемь граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Марк Халитов