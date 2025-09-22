По адресу пермской кондитерской «Кредо» учредили кофейню

Бизнесмен Кристина Ибрагимова создала в Перми по адресу кондитерской «Кредо» кофейню. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», госпожа Ибрагимова 16 сентября зарегистрировала в Перми ООО «Кофе здесь и сейчас» по адресу: ул. Ленина, 57. Организация занимается ресторанной деятельностью. Кристина Ибрагимова также сама возглавила новое общество. Предположительно, госпожа Ибрагимова является дочерью пермского предпринимателя Рифхата Ибрагимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

При этом по адресу кондитерской «Кредо» на ул. Ленина, 57, уже зарегистрировано юридическое лицо ООО «Виктория», тоже занимающееся ресторанной деятельностью. Им владеет Луиза Плотникова, дочь влиятельного бизнесмена и депутата гордумы Владимира Плотникова. Еще одно заведение «Кредо», которое позиционируется как кафе, работает на ул. Ленина, 102, свидетельствует сайт «Кредо».

Рифхат Ибрагимов и Владимир Плотников ведут бизнес в таких сферах, как управление недвижимостью, общественное питание, промышленность, автобизнес и другие. Например, вместе с компаньонами — спортивным функционером Сергеем Кущенко и президентом «Камкабеля» Владимиром Шарыгиным господа Ибрагимов и Плотников владеют Камским кабельным заводом (ООО «Кабель Технологии Инновации»). Кроме того, предпринимателям принадлежат бизнес-центры: «НИИУМС» на ул. Ленина, 66, «Волна» на шоссе Космонавтов, 61. Также они являются собственниками ООО «Нева», управляющего историческим особняком в центре Перми по адресу: ул. Куйбышева, 31, ООО «Практик-А» (автодилер «Сильвер Моторс»).