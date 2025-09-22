«Аэрофлот» просит уточнить условия интеграции воздушных судов с ЭРА-ГЛОНАСС

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) попросил Минтранс разграничить типы самолетов, которых коснутся правила идентификации пилотируемых и беспилотных воздушных судов через систему ЭРА-ГЛОНАСС. В отзыве юридического департамента авиакомпании к проекту постановления (есть у «Ъ») Минтранса сказано, что требования будут труднореализуемыми на их лайнерах.

Согласно проекту, пилотируемые воздушные суда (ВС) с максимальной взлетной массой более 495 кг должны оснащаться оборудованием для передачи информации, «содержащей опознавательный индекс, категорию ВС, высоту его полета и координаты», непосредственно от ВС «или посредством информационных систем, используемых владельцами таких ВС, через систему ЭРА-ГЛОНАСС».

В первоначальной версии постановления самолеты максимальной взлетной массой (MTOW) от 15 тыс. кг упоминаются отдельным пунктом. Но в проекте поправок, касающихся интеграции ВС с ЭРА-ГЛОНАСС, никаких уточнений для такой техники не сделано.

«Аэрофлот» попросил уточнить, что передача данных в ЭРА-ГЛОНАСС может быть обязательна «только при технической возможности». Финансовые издержки для отечественных ВС оцениваются экспертами от $2 млн на самолет.

