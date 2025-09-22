В Самаре суд вынесет приговор по делу о массовом отравлении «Мистером Сидром»

В понедельник, 22 сентября, Красноглинский районный суд Самары должен огласить приговор по уголовному делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». В преступлении обвиняются местные предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

Обвиняемым инкриминируется производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание за преступление — десять лет лишения свободы.

Массовое отравление напитком «Мистер Сидр» произошло в регионах России в июне 2023 года. От его употребления 50 человек погибли и 66 пострадали.

Установлено, что напиток производился в Самаре. Экспертиза показала, что в «Мистере Сидре» содержался метиловый спирт, который добавлялся при производстве в растворимый сок.

Силовики установили, что метиловый спирт был похищен со склада ГУ МВД по Самарской области при участии бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его сообщников Алексея и Дмитрия Егоровых. Все они были задержаны, осуждены и получили реальные сроки.

На прениях гособвинитель запросил для Анара Гусейнова, который отвечал за производство напитка, и Артема Айрапетяна, поставлявшего сырье для сидра, наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Они частично признали вину, но заявили, что не знали о том, что в производимом ими напитке содержится метиловый спирт. Также обвиняемые попросили прощения у семей погибших и у пострадавших.

История с «Мистером Сидром» была не единственной, связанной с массовым отравлением людей контрафактным спиртным в РФ.

Георгий Портнов