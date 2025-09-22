В январе-августе в Кузбассе добыли 125,3 млн тонн угля

Добыча угля в Кемеровской области по итогам восьми месяцев составила 125,3 млн т. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении министерства угольной промышленности региона.

При этом объем экспортных поставок сократился на 3,4% (до 67,6 млн т). В том числе 35,57 млн т было направлено на экспорт в восточном направлении. Здесь отмечено снижение на 0,42 млн т к плану по соглашению с ОАО «Российские железные дороги» на 2025 год.

«Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 94 тыс. человек, что на 2,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отметили также в отраслевом министерстве.

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2024 году добыли 198,4 млн т угля.

Валерий Лавский