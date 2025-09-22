Средняя зарплата в Челябинской области достигла 60 тыс. рублей

Во втором квартале 2025 года чистая зарплата в Челябинской области составила 60,1 тыс. руб. Регион занял 20 место среди субъектов России в соответствующем рейтинге «РИА Новости».

Отношение чистого медианного жалованья к фиксированному набору товаров и услуг на Южном Урале находилось на уровне 2,7. При этом к средней зарплате по стране региональная равна 0,9.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий (отношение жалованья к набору товаров и услуг — 5,1; зарплата — 148,6 тыс. руб.), Чукотский (4,3; 172 тыс. руб.) и Ненецкий (4; 116,9 тыс. руб.) автономные округа. Замыкают список Республики Ингушетия (1,4; 32 тыс. руб.), Чеченская (1,4; 31,8 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская (1,6; 37,9 тыс. руб.).

Виталина Ярховска