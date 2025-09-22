Магнит для счастья: как устроен двор мечты в Доме «Притяжение»

С чего начинается дом? «С входной двери в квартиру!» – ответят многие, и будут правы. Но только не для жителей Дома «Притяжение»1. Для них дом начинается с уютного зеленого сада, в который ведет просторная входная группа. Их дом – это не только место, где «кипит жизнь», но и место отдыха, комфорта и безопасности, а также уютные встречи с близкими. Мы раскрываем детали самого большого двора и холла, которые создавали с одной мыслью: это мечта.

PAN City Group2 проектировал двор как живую и многофункциональную среду. Здесь каждый найдет место для себя, а общее пространство становится тем самым магнитом, который превращает соседей в друзей.

1. «Зеленый сад»

После насыщенного дня можно перевести дух во дворе-парке. Уединенные уголки с пышной зеленью – идеальное место для отдыха с книгой или неспешных раздумий. При этом детская площадка всегда останется в зоне видимости – комфортно и вам, и ребенку.

2. «Спортивный зал на свежем воздухе»

Здоровый образ жизни – это просто, когда все под рукой. Наш современный воркаут-комплекс – это ваш персональный спортивный зал без абонементов и очередей. Легкая пробежка по специальной дорожке, силовая тренировка в утренней прохладе или йога на закате солнца. Здесь вы заряжаетесь энергией и бодростью, занимаясь физической активностью на свежем воздухе – идеальное начало утра или разрядка после рабочего дня.

3. «Площадка для юных исследователей»

Детство должно быть наполнено приключениями и открытиями. Мы разработали не просто безопасную и яркую площадку, а многофункциональное пространство для игр и развития, учитывающее потребности детей разного возраста. Пока дети с упоением покоряют горки, резвятся на батуте, играют в песочнице и преодолевают захватывающий скалодром, их дружба крепнет, а фантазия получает безграничный простор.

4. «Всесезонная Lounge-гостиная»

Стильная лаундж-зона с удобными диванами – это ваша вторая гостиная. Здесь так легко назначить встречу подружке-соседке, чтобы обсудить новости за чашкой чая, собраться с друзьями для неспешных вечерних бесед или просто понаблюдать за жизнью двора.

5. «Собственная парковка под окнами»

Просторная наземная парковка на 144 места – это решение главной городской проблемы. Забудьте о бесконечных кругах в поисках свободного места. Ваше авто всегда будет припарковано у дома, в шаговой доступности. Больше не нужно далеко идти с тяжелыми сумками или переживать о сохранности машины в незнакомом переулке.

С первого шага в «Притяжении» вы сразу понимаете: каждая деталь создана для вашего комфорта. Входная группа – это не просто дверь в подъезд, а плавный переход в личное пространство. Контроль доступа расположен в теплом тамбуре, что обеспечивает безопасность и комфорт в любое время года.

Попадая в холл, вы оказываетесь не в проходной зоне, а в стильном и функциональном пространстве. Панорамные окна наполняют дом естественным светом с самого утра и до заката, создавая ощущение простора и воздушности, делая его притягательным местом для отдыха и встреч.

Дизайн и материалы подобраны так, чтобы радовать глаз каждый день. Мы используем натуральные текстуры, современную отделку и продуманное до мелочей освещение, которое создает уютную атмосферу вечером. Это пространство, настоящее сердце дома, где приятно встречаться с соседями, удобно ожидать такси на мягком диване, взяв в дорогу стаканчик свежесваренного кофе из кофе-пойнта, поработать в коворкинге или наблюдать за тем, как рождается дружба между маленькими жителями дома в игровом пространстве.

Красота в Доме «Притяжение» неотделима от функциональности. Мы предусмотрели все для вашего удобства:

• Консьерж обеспечивает безопасность и всегда готов помочь с решением бытовых вопросов;

• комната матери и ребенка с пеленальным столиком, удобным диванчиком создана для комфорта самых маленьких жителей и их родителей;

• лапомойка для ваших питомцев – специальная зона для гигиенического ухода за животными после прогулки;

• просторная колясочная комната, где можно безопасно оставить коляску и детский сезонный транспорт;

• буккроссинг – особая зона для любителей чтения, где жители могут оставлять прочитанные книги и находить для себя новые литературные произведения;



• боксы для курьерских посылок – автоматизированная система для безопасного получения заказов в любое удобное время, без необходимости подстраиваться под курьера.

Интерьер квартиры можно обновлять вслед за трендами и настроением, но двор, холл и общая атмосфера дома закладываются раз и навсегда – это фундамент, на котором строится ваш комфорт. Именно поэтому мы вложили в общественные пространства дома «Притяжение» столько внимания и профессионализма: создали не просто фон, а наполненную жизнью среду, которая будет радовать, вдохновлять и объединять жителей дома долгие годы.

Вы можете узнать подробности о Доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

1 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

