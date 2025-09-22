Япония намерена сотрудничать с США по «денуклеаризации» Корейского полуострова

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что ядерная программа КНДР угрожает безопасности страны, и объявил о планах сотрудничества с США по вопросу «полной денуклеаризации» на территории Корейского полуострова. Так он прокомментировал слова лидера КНДР Ким Чен Ына о возможности диалога с Дональдом Трампом и о том, что концепция «денуклеаризации» лишена всякого смысла.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Мы в курсе этих сообщений, но правительство воздержится от комментариев по поводу каждого отдельного (заявления. — «Ъ»). Тем не менее, мы считаем, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии, а также международного сообщества и являются абсолютно неприемлемой»,— цитирует агентство генсека японского кабмина (цитата по ТАСС)

Япония продолжит сотрудничать с США и Южной Кореей для «полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», добавил господин Хаяси.

