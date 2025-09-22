Завершено расследование второго дела бывшей пиарщицы АО «Решетнев»

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела экс-начальника управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»). Бывшей пиарщице космического предприятия вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы), рассказали в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ и МВД, с июля 2016-го по январь 2022 года начальник управления инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по размещению наружной рекламы на баннере. При этом, считает следствие, обвиняемая знала о наличии у АО собственных ресурсов для выполнения этих работ, в частности, рекламных конструкций.

По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением антимонопольного законодательства, договоры заключались с одной и той же фирмой, созданной пиарщицей. В указанный период на счет фирмы поступило 1,6 млн руб.

Это второе уголовное дело в отношении бывшей пиарщицы АО «Решетнев». Первое уже рассматривается в городском суде Железногорска. В материалах следствия отмечается, что подконтрольные ей ООО «Прометей-Медиа» и АО «Решетнев» заключили более ста договоров на производство видеороликов на общую сумму около 43 млн руб. Деньги, по версии следствия, были похищены. В рамках дела АО предъявило к бывшей пиарщице иск о возмещении ущерба, а следствие добилось ареста ее имущества — дома, квартиры, автомобиля Mercedes-Benz и драгоценностей. Вину она не признала.

Илья Николаев