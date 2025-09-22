ВЦИОМ: 79% жителей РФ верят в инопланетян

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос россиян и выяснил, что 79% населения верят в существование других разумных существ во Вселенной, сообщает «РИА Новости». Мужскому полу эта теория ближе — положительно ответили 83% опрошенных мужчин и 76% женщин.

Почти 46% респондентов согласны с предположением, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и находиться тут инкогнито. Около 36% в подобные визиты не верят. 61% опрошенных полагают, что по прибытии на Землю инопланетяне для начала просто вели бы наблюдение за людьми.

Около 19% верят в дружелюбные намерения гостей из Вселенной — полагают, что те постараются наладить сотрудничество. И лишь около 10% считают, что чужие пошли бы на завоевание богатой ресурсами планеты.

Эрнест Филипповский