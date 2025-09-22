«Сбер» продал свою долю в «Еаптека»

Продана доля в 45% онлайн-ритейлера «Еаптека», которой ранее владел «Сбер». Таким образом банк избавился от непрофильного актива. Покупателем стали структуры, владеющие второй половиной актива. Как выяснили «Ведомости» у источников, близких к сторонам сделки, «Еаптека» теперь на 100% контролируется компаниями, близкими к российскому предпринимателю, председателю «Деловой России» Алексею Репику.

Издание не называет сумму сделки, уточняя лишь, что она «была закрыта четыре месяца назад», а «Сбер» вышел из актива с прибылью.

В 2020–2021 годах «Сбер» и структуры «Р-фарм» приобрели по 45% в «Еаптеке». Позднее оставшуюся часть приобрела международная компания «Амсел», принадлежавшая Репику (вышел из состава владельцев группы «Р-фарм» в том же году).

Влад Никифоров