Власти Венесуэлы запросили прямые переговоры с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо в адрес президента США Дональда Трампа, в котором предложил провести прямые переговоры между администрациями двух стран. Как сообщает Reuters, письмо было написано еще в начале сентября, после того как вооруженные силы США ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua в Карибском море, убив 11 человек. 21 сентября власти Венесуэлы опубликовали послание.

В письме господин Мадуро заявляет, что только 5% наркотиков, производимых в Колумбии, отправляются через Венесуэлу. Большая их часть, до 70% при этом уничтожаются венесуэльскими властями.Надеюсь, что вместе «мы сможем победить ложь, омрачившую наши отношения», которые должны быть «историческими и мирными», отмечается в послании.

Николас Мадуро также попросил о «прямом и откровенно разговоре» со спецпосланником Трампа в Латинской Америке Ричардом Гренелом, чтобы «преодолеть шумиху в СМИ и фейковые новости» на тему, что якобы Венесуэла отказывается принимать обратно мигрантов.

Белый дом пока официально не прокомментировал письмо президента Венесуэлы. В минувшие выходные Дональд Трамп в своей социальной сети заявил, что Венесуэла должна согласиться на возвращение всех заключенных, или же заплатить «неисчислимую» цену.

19 сентября Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения заявил о попытке США «установить марионеточный режим» и украсть «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота». По словам президента, Венесуэла обладает «мощным государством, сильным правительством и решительным народом», чтобы противостоять этим планам.

Влад Никифоров