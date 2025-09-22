Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на четыре километра

Утром 22 сентября на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). По видеоданным KVERT, пепловое облако простирается примерно на 5 км на запад от исполина.

Для вулкана Шивелуч установлен повышенный оранжевый код авиационной опасности. Его деятельность может представлять опасность для авиации.

Высота одного из самых активных вулканов Камчатки 3283 м. Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи в 50 км от подножия исполина.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский