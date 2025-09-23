Топ-25 директоров по закупкам

|Информационные технологии
|1
|Масчан Ксения Владимировна
|Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике
|VK
|2
|Аветисян Гагик Самвелович
|Начальник управления закупок
|ИТ-холдинг Т1
|Коммерческие банки
|1
|Маринюк Игорь Александрович
|Начальник управления закупок
|Группа ВТБ
|Машиностроение
|1
|Синяков Андрей Евгеньевич
|Первый заместитель генерального директора по атомной энергетики и новым бизнесам
|«Росатом Машиностроение»
|Медиабизнес
|1
|Сафронова Ольга Валерьевна
|Директор объединенной дирекции конкурентных процедур
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Кузьмин Алексей Юрьевич
|Коммерческий директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Онлайн-платформы
|1
|Бетяева Наталья Александровна
|Директор департамента закупок
|«Авито»
|Производство потребительских товаров
|1
|Лаптев Александр Александрович
|Директор по закупкам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Крутицкий Алексей Александрович
|Директор по закупкам и логистике
|«МегаФон»
|2
|Тер-Михайлова Нина Юрьевна
|Директор, дирекция по закупкам и логистике
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Трухчева Юлия Александровна
|Директор по закупкам и трансформации
|МТС
|Сельское хозяйство
|1
|Шумейко Сергей Владимирович
|Директор департамента закупок
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Игнатова Валерия Юрьевна
|Руководитель отдела закупок
|«СберЗдоровье»
|Строительство
|1
|Ткаченко Александр Александрович
|Вице-президент—директор департамента закупок
|ГК ФСК
|2
|Копин Александр Владиславович
|Операционный директор
|ГК «Кортрос»
|3
|Назаров Денис Юрьевич
|Директор по закупкам
|«Цемрос»
|4
|Сухарь Юрий Олегович
|Руководитель управления материально-технического снабжения
|«Донстрой»
|5
|Караянис Максим Юрьевич
|Директор по закупкам
|ГК «Нацпроектстрой»
|Торговля
|1
|Шаповалов Андрей Борисович
|Директор по закупкам
|Revo Charge
|2
|Шамов Алексей Евгеньевич
|Директор по закупкам
|«Лемана ПРО»
|Транспорт
|1
|Митичкина Ирина Марковна
|Начальник центральной дирекции закупок и снабжения
|РЖД
|2
|Лученков Станислав Леонидович
|Директор дирекции по снабжению
|«Воздушные Ворота Северной Столицы»
|Финансовый сектор
|1
|Ермакова Анна Валентиновна
|Директор по закупкам
|Московская биржа
|2
|Баширова Диляра Маратовна
|Директор по закупкам
|ДОМ.РФ
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Погосбеков Давид Дешенович
|Первый заместитель генерального директора по коммерции и капитальному строительству
|Эн+