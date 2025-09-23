Топ-25 директоров по закупкам

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK 2 Аветисян Гагик Самвелович Начальник управления закупок ИТ-холдинг Т1 Коммерческие банки 1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Группа ВТБ Машиностроение 1 Синяков Андрей Евгеньевич Первый заместитель генерального директора по атомной энергетики и новым бизнесам «Росатом Машиностроение» Медиабизнес 1 Сафронова Ольга Валерьевна Директор объединенной дирекции конкурентных процедур Медиагруппа «Россия сегодня» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Бетяева Наталья Александровна Директор департамента закупок «Авито» Производство потребительских товаров 1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон» 2 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор, дирекция по закупкам и логистике «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС Сельское хозяйство 1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Игнатова Валерия Юрьевна Руководитель отдела закупок «СберЗдоровье» Строительство 1 Ткаченко Александр Александрович Вице-президент—директор департамента закупок ГК ФСК 2 Копин Александр Владиславович Операционный директор ГК «Кортрос» 3 Назаров Денис Юрьевич Директор по закупкам «Цемрос» 4 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой» 5 Караянис Максим Юрьевич Директор по закупкам ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Шаповалов Андрей Борисович Директор по закупкам Revo Charge 2 Шамов Алексей Евгеньевич Директор по закупкам «Лемана ПРО» Транспорт 1 Митичкина Ирина Марковна Начальник центральной дирекции закупок и снабжения РЖД 2 Лученков Станислав Леонидович Директор дирекции по снабжению «Воздушные Ворота Северной Столицы» Финансовый сектор 1 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа 2 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ Энергетика и топливный комплекс 1 Погосбеков Давид Дешенович Первый заместитель генерального директора по коммерции и капитальному строительству Эн+