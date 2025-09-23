Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-25 директоров по закупкам

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK
2 Аветисян Гагик Самвелович Начальник управления закупок ИТ-холдинг Т1
Коммерческие банки
1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Группа ВТБ
Машиностроение
1 Синяков Андрей Евгеньевич Первый заместитель генерального директора по атомной энергетики и новым бизнесам «Росатом Машиностроение»
Медиабизнес
1 Сафронова Ольга Валерьевна Директор объединенной дирекции конкурентных процедур Медиагруппа «Россия сегодня»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат
Онлайн-платформы
1 Бетяева Наталья Александровна Директор департамента закупок «Авито»
Производство потребительских товаров
1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо»
Связь и телекоммуникации
1 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон»
2 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор, дирекция по закупкам и логистике «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС
Сельское хозяйство
1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Игнатова Валерия Юрьевна Руководитель отдела закупок «СберЗдоровье»
Строительство
1 Ткаченко Александр Александрович Вице-президент—директор департамента закупок ГК ФСК
2 Копин Александр Владиславович Операционный директор ГК «Кортрос»
3 Назаров Денис Юрьевич Директор по закупкам «Цемрос»
4 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой»
5 Караянис Максим Юрьевич Директор по закупкам ГК «Нацпроектстрой»
Торговля
1 Шаповалов Андрей Борисович Директор по закупкам Revo Charge
2 Шамов Алексей Евгеньевич Директор по закупкам «Лемана ПРО»
Транспорт
1 Митичкина Ирина Марковна Начальник центральной дирекции закупок и снабжения РЖД
2 Лученков Станислав Леонидович Директор дирекции по снабжению «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Финансовый сектор
1 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа
2 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ
Энергетика и топливный комплекс
1 Погосбеков Давид Дешенович Первый заместитель генерального директора по коммерции и капитальному строительству Эн+

Новости компаний Все