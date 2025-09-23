Топ-25 директоров по кибербезопасности

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех» 2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского» 3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud 4 Дрюков Владимир Викторович Директор центра противодействия кибератакам ГК «Солар» 5 Беляев Дмитрий Александрович Директор по кибербезопасности VS Robotics Коммерческие банки 1 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк 2 Миклухо Дмитрий Викторович Старший вице-президент—руководитель блока информационной безопасности Банк ПСБ 3 Замараев Антон Евгеньевич Начальник управления информационной безопасности ОТП-банк 4 Руденко Георгий Викторович Директор по информационной безопасности Райффайзен-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг» Машиностроение 1 Злой Александр Анатольевич Руководитель службы информационной и коммерческой безопасности «Электрорешения» Медиабизнес 1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникель» Онлайн-платформы 1 Усенок Андрей Александрович Руководитель по информационной безопасности «Авито» 2 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» 3 Остроухов Кирилл Игоревич Директор по комплексной безопасности Kion Связь и телекоммуникации 1 Бийчук Андрей Николаевич Директор сервиса «Защитник» МТС 2 Волков Алексей Николаевич Вице-президент по информационной безопасности «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Шапиро Роман Евгеньевич Руководитель дирекции информационной безопасности «Почта России» Сервис 1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси» Страхование 1 Валеев Альберт Маратович Начальник отдела кибербезопасности «СберСтрахование жизни» 2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности АльфаСтрахование Торговля 1 Орешков Александр Александрович Руководитель департамента информационной безопасности Группа «М.Видео-Эльдорадо» Финансовый сектор 1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента НСПК 2 Борисов Тимофей Николаевич Заместитель генерального директора по информационной безопасности Управляющая компания «Первая»