Топ-25 директоров по кибербезопасности

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех»
2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского»
3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud
4 Дрюков Владимир Викторович Директор центра противодействия кибератакам ГК «Солар»
5 Беляев Дмитрий Александрович Директор по кибербезопасности VS Robotics
Коммерческие банки
1 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк
2 Миклухо Дмитрий Викторович Старший вице-президент—руководитель блока информационной безопасности Банк ПСБ
3 Замараев Антон Евгеньевич Начальник управления информационной безопасности ОТП-банк
4 Руденко Георгий Викторович Директор по информационной безопасности Райффайзен-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг»
Машиностроение
1 Злой Александр Анатольевич Руководитель службы информационной и коммерческой безопасности «Электрорешения»
Медиабизнес
1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникель»
Онлайн-платформы
1 Усенок Андрей Александрович Руководитель по информационной безопасности «Авито»
2 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру»
3 Остроухов Кирилл Игоревич Директор по комплексной безопасности Kion
Связь и телекоммуникации
1 Бийчук Андрей Николаевич Директор сервиса «Защитник» МТС
2 Волков Алексей Николаевич Вице-президент по информационной безопасности «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Шапиро Роман Евгеньевич Руководитель дирекции информационной безопасности «Почта России»
Сервис
1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси»
Страхование
1 Валеев Альберт Маратович Начальник отдела кибербезопасности «СберСтрахование жизни»
2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности АльфаСтрахование
Торговля
1 Орешков Александр Александрович Руководитель департамента информационной безопасности Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Финансовый сектор
1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента НСПК
2 Борисов Тимофей Николаевич Заместитель генерального директора по информационной безопасности Управляющая компания «Первая»

