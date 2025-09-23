Топ-25 директоров по кибербезопасности

|Информационные технологии
|1
|Соленик Всеслав Сергеевич
|Директор по кибербезопасности
|«СберТех»
|2
|Вовк Алексей Владимирович
|Директор по информационной безопасности
|«Лаборатория Касперского»
|3
|Бобыльков Виктор Михайлович
|Директор по кибербезопасности
|MWS Cloud
|4
|Дрюков Владимир Викторович
|Директор центра противодействия кибератакам
|ГК «Солар»
|5
|Беляев Дмитрий Александрович
|Директор по кибербезопасности
|VS Robotics
|Коммерческие банки
|1
|Зуев Илья Сергеевич
|Вице-президент по информационной безопасности
|МТС-банк
|2
|Миклухо Дмитрий Викторович
|Старший вице-президент—руководитель блока информационной безопасности
|Банк ПСБ
|3
|Замараев Антон Евгеньевич
|Начальник управления информационной безопасности
|ОТП-банк
|4
|Руденко Георгий Викторович
|Директор по информационной безопасности
|Райффайзен-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Голубев Игорь Александрович
|Директор по кибербезопасности
|«СберМаркетинг»
|Машиностроение
|1
|Злой Александр Анатольевич
|Руководитель службы информационной и коммерческой безопасности
|«Электрорешения»
|Медиабизнес
|1
|Руденко Евгений Валерьевич
|Директор по кибербезопасности
|Rambler&Co
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Мартынцев Алексей Сергеевич
|Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры
|«Норникель»
|Онлайн-платформы
|1
|Усенок Андрей Александрович
|Руководитель по информационной безопасности
|«Авито»
|2
|Гараев Тимур Русланович
|Руководитель департамента информационной безопасности
|«Банки.ру»
|3
|Остроухов Кирилл Игоревич
|Директор по комплексной безопасности
|Kion
|Связь и телекоммуникации
|1
|Бийчук Андрей Николаевич
|Директор сервиса «Защитник»
|МТС
|2
|Волков Алексей Николаевич
|Вице-президент по информационной безопасности
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Шапиро Роман Евгеньевич
|Руководитель дирекции информационной безопасности
|«Почта России»
|Сервис
|1
|Медведев Виталий Евгеньевич
|Директор по информационной безопасности
|ГК «Медси»
|Страхование
|1
|Валеев Альберт Маратович
|Начальник отдела кибербезопасности
|«СберСтрахование жизни»
|2
|Солянкин Евгений Сергеевич
|Руководитель управления информационной безопасности
|АльфаСтрахование
|Торговля
|1
|Орешков Александр Александрович
|Руководитель департамента информационной безопасности
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|Финансовый сектор
|1
|Гутник Артем Андреевич
|Директор департамента
|НСПК
|2
|Борисов Тимофей Николаевич
|Заместитель генерального директора по информационной безопасности
|Управляющая компания «Первая»