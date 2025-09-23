Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок

|Коммерческие банки
|1
|Гудимович Екатерина Владимировна
|Вице-президент, руководитель операционного кластера
|МТС-банк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Леонтьев Дмитрий Сергеевич
|Директор по планированию и логистике
|ГК «Свеза»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Бердников Андрей Сергеевич
|Директор по логистике
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Бурмистров Вячеслав Николаевич
|Директор по логистике и управлению цепями поставок
|«Очаково»
|Онлайн-платформы
|1
|Шурпа Никита Дмитриевич
|Директор по развитию последней мили
|Ozon
|Производство потребительских товаров
|1
|Карицкий Николай Витальевич
|Директор по логистике
|Askona
|2
|Костыгова Ксения Борисовна
|Вице-президент по управлению цепочками поставок
|«Объединенные пивоварни»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Калашников Алексей Валерьевич
|Директор, дирекция по управлению цепочками поставок
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Гусева Татьяна Васильевна
|Директор дирекции по складской и транспортной логистике
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Субботин Евгений Викторович
|Директор по закупкам, логистике и поставкам
|Группа «Черкизово»
|2
|Козельцев Вадим Владимирович
|Начальник отдела логистики
|Агрохолдинг «Степь»
|Торговля
|1
|Шацкий Игорь Викторович
|Директор по логистике и управлению цепями поставок
|Сеть гипермаркетов «О'Кей»
|2
|Ким Георгий Вадимович
|Директор по логистике
|«ВсеИнструменты.ру»
|3
|Удалов Сергей Владимирович
|Директор департамента логистики
|Sokolov
|4
|Гуров Денис Валерьевич
|Директор департамента логистики
|ГК «Детский мир»
|5
|Абатуров Станислав Юрьевич
|Директор по логистическим операциям
|«Лемана ПРО»
|Алешин Михаил Григорьевич
|Директор цепи поставок
|Торговый дом «Перекресток»
|Забаров Дмитрий Александрович
|Директор по управлению цепями поставок
|Simple Group
|Соколов Алексей Анатольевич
|Директор департамента логистики
|Розничная сеть МТС
|Транспорт
|1
|Маслов Герман Семёнович
|Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону
|Транспортная группа FESCO
|2
|Дьяконов Александр Иванович
|Директор по транспортной логистике
|ПЭК
|3
|Ульянова Ирина Владимировна
|Директор по складской логистике
|«ЛогЛаб»
|4
|Табунова Маргарита Сергеевна
|Директор по локальному транспорту
|FM Logistic
|Фармацевтика
|1
|Оратовский Валерий Валерьевич
|Директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности
|«Биннофарм Групп»
|Химическая промышленность
|1
|Аветисов Марат Робертович
|Директор по логистике
|СИБУР