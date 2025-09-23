Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок

Место ФИО Должность Компания Коммерческие банки 1 Гудимович Екатерина Владимировна Вице-президент, руководитель операционного кластера МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Леонтьев Дмитрий Сергеевич Директор по планированию и логистике ГК «Свеза» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бердников Андрей Сергеевич Директор по логистике Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Бурмистров Вячеслав Николаевич Директор по логистике и управлению цепями поставок «Очаково» Онлайн-платформы 1 Шурпа Никита Дмитриевич Директор по развитию последней мили Ozon Производство потребительских товаров 1 Карицкий Николай Витальевич Директор по логистике Askona 2 Костыгова Ксения Борисовна Вице-президент по управлению цепочками поставок «Объединенные пивоварни» Связь и телекоммуникации 1 Калашников Алексей Валерьевич Директор, дирекция по управлению цепочками поставок «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Гусева Татьяна Васильевна Директор дирекции по складской и транспортной логистике «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Субботин Евгений Викторович Директор по закупкам, логистике и поставкам Группа «Черкизово» 2 Козельцев Вадим Владимирович Начальник отдела логистики Агрохолдинг «Степь» Торговля 1 Шацкий Игорь Викторович Директор по логистике и управлению цепями поставок Сеть гипермаркетов «О'Кей» 2 Ким Георгий Вадимович Директор по логистике «ВсеИнструменты.ру» 3 Удалов Сергей Владимирович Директор департамента логистики Sokolov 4 Гуров Денис Валерьевич Директор департамента логистики ГК «Детский мир» 5 Абатуров Станислав Юрьевич Директор по логистическим операциям «Лемана ПРО» Алешин Михаил Григорьевич Директор цепи поставок Торговый дом «Перекресток» Забаров Дмитрий Александрович Директор по управлению цепями поставок Simple Group Соколов Алексей Анатольевич Директор департамента логистики Розничная сеть МТС Транспорт 1 Маслов Герман Семёнович Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Транспортная группа FESCO 2 Дьяконов Александр Иванович Директор по транспортной логистике ПЭК 3 Ульянова Ирина Владимировна Директор по складской логистике «ЛогЛаб» 4 Табунова Маргарита Сергеевна Директор по локальному транспорту FM Logistic Фармацевтика 1 Оратовский Валерий Валерьевич Директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности «Биннофарм Групп» Химическая промышленность 1 Аветисов Марат Робертович Директор по логистике СИБУР