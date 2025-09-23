Топ-50 директоров по правовым вопросам

|Информационные технологии
|1
|Донников Юрий Евгеньевич
|Директор юридического департамента и комплаенс
|hh.ru
|2
|Бережной Дмитрий Анатольевич
|Директор департамента правовой поддержки
|MWS Cloud
|3
|Лисняк Андрей Николаевич
|Начальник правового управления
|«СберТех»
|4
|Глаголева Маргарита Эдуардовна
|Директор юридического департамента
|«Ланит»
|Коммерческие банки
|1
|Гришин Михаил Олегович
|Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами
|Альфа-банк
|2
|Синицин Сергей Васильевич
|Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента
|МТС-банк
|3
|Клочкова Анна Борисовна
|Старший вице-президент—руководитель блока проблемных активов
|Банк ПСБ
|Медиабизнес
|1
|Чудаков Дмитрий Викторович
|Директор юридической дирекции
|Газпром-Медиа Холдинг
|2
|Шмигельская Мария Чеславовна
|Директор объединенной правовой дирекции
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|3
|Сигачева Наталья Александровна
|Директор по юридическим вопросам
|«Союзмультфильм»
|4
|Ципилева Юлия Владимировна
|Корпоративный директор по правовым вопросам
|«Шкулёв Холдинг»
|5
|Титов Андрей Дмитриевич
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам
|Русская Медиагруппа
|
|Иванова Марианна Викторовна
|Директор по правовым вопросам
|ГПМ «Радио»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Захарова Марианна Александровна
|Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов
|«Норникель»
|2
|Мошнов Алексей Евгеньевич
|Директор по правовым вопросам
|АЛРОСА
|3
|Шепилов Сергей Викторович
|Главный юрист
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Кондрашов Валентин Михайлович
|Директор по правовым вопросам
|S8 Сapital
|Онлайн-платформы
|1
|Смирнов Александр Ростиславович
|Управляющий директор по юридическим вопросам
|«Авито»
|2
|Хромова Александра Леонидовна
|Директор по правовым и корпоративным вопросам
|Kion
|3
|Князева Мария Дмитриевна
|Директор департамента правового сопровождения, комплаенс, финансового мониторинга и информационной безопасности
|«Банки.ру»
|Производство потребительских товаров
|1
|Богатенкова Яна Андреевна
|Директор по правовым вопросам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Мэйсон Маргарита Вадимовна
|Директор по юридическим вопросам по стране
|«Мултон Партнерс»
|3
|Сулиманов Руслан Шамилевич
|Директор по правовому обеспечению
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Кулаков Александр Владимирович
|Руководитель департамента юридического сопровождения
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|2
|Мясникова Юлия Николаевна
|Руководитель практики по структурированию бизнеса и личных (семейных) активов
|МКА «Николаев и партнеры»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Нудьга Валентина Ильинична
|Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
|МТС
|2
|Иванцов Петр Петрович
|Директор, Блок по юридическим вопросам
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Переверзев Сергей Андреевич
|Директор по правовым вопросам
|«МегаФон»
|4
|Быков Антон Аркадьевич
|Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
|«ТрансТелеКом»
|Сервис
|1
|Балабанова Наталья Васильевна
|Директор юридического департамента
|Cosmos Hotel Group
|2
|Митрахова Екатерина Дмитриевна
|Директор по правовым вопросам
|«СберЗдоровье»
|3
|Конорев Дмитрий Васильевич
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|4
|Левин Сергей Леонидович
|Директор юридического департамента
|Rostic's
|Страхование
|1
|Полина-Сташевская Анна Леонидовна
|Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
|«Ингосстрах»
|Строительство
|1
|Казакова Екатерина Сергеевна
|Директор по правовым вопросам
|ГК «Самолет»
|2
|Чирухин Михаил Николаевич
|Директор юридического департамента
|Dogma
|3
|Сергеев Александр Александрович
|Директор по правовым вопросам
|ГК «Кортрос»
|Торговля
|1
|Погорелов Андрей Викторович
|Директор по юридическим вопросам
|Аптечная сеть 36,6
|2
|Ващук Елена Юрьевна
|Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти
|Simple Group
|Транспорт
|1
|Хомякова Анна Павловна
|Директор юридического департамента
|«Аэрофлот»
|2
|Жаббаров Ильдар Равильевич
|Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности и правовым вопросам
|Федеральная грузовая компания
|Фармацевтика
|1
|Шамардин Павел Сергеевич
|Директор юридического департамента
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Романюк Наталья Николаевна
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|2
|Московкина Оксана Петровна
|Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности
|«Альфа-Капитал»
|3
|Меркулова Юлия Валерьевна
|Директор юридического управления
|«СберЛизинг»
|4
|Цуканов Николай Николаевич
|Директор юридического департамента
|НПФ «Будущее»
|5
|Горанский Олег Борисович
|Директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора
|Управляющая компания «Первая»
|
|Прокопчук Марина Николаевна
|Директор по правовым вопросам
|Единый ЦУПИС
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Данилов Александр Владимирович
|Главный юрист
|Эн+
|2
|Котенева Светлана Николаевна
|Заместитель генерального директора по правовому обеспечению энергосбытовой деятельности
|«Росатом Энергосбыт»