Топ-50 директоров по правовым вопросам

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru
2 Бережной Дмитрий Анатольевич Директор департамента правовой поддержки MWS Cloud
3 Лисняк Андрей Николаевич Начальник правового управления «СберТех»
4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента «Ланит»
Коммерческие банки
1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк
2 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк
3 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент—руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ
Медиабизнес
1 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг
2 Шмигельская Мария Чеславовна Директор объединенной правовой дирекции Медиагруппа «Россия сегодня»
3 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм»
4 Ципилева Юлия Владимировна Корпоративный директор по правовым вопросам «Шкулёв Холдинг»
5 Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа
Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам ГПМ «Радио»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель»
2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА
3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Кондрашов Валентин Михайлович Директор по правовым вопросам S8 Сapital
Онлайн-платформы
1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по юридическим вопросам «Авито»
2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам Kion
3 Князева Мария Дмитриевна Директор департамента правового сопровождения, комплаенс, финансового мониторинга и информационной безопасности «Банки.ру»
Производство потребительских товаров
1 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо»
2 Мэйсон Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам по стране «Мултон Партнерс»
3 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение»
Профессиональные услуги
1 Кулаков Александр Владимирович Руководитель департамента юридического сопровождения «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
2 Мясникова Юлия Николаевна Руководитель практики по структурированию бизнеса и личных (семейных) активов МКА «Николаев и партнеры»
Связь и телекоммуникации
1 Нудьга Валентина Ильинична Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС
2 Иванцов Петр Петрович Директор, Блок по юридическим вопросам «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон»
4 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом»
Сервис
1 Балабанова Наталья Васильевна Директор юридического департамента Cosmos Hotel Group
2 Митрахова Екатерина Дмитриевна Директор по правовым вопросам «СберЗдоровье»
3 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент ГК «Медси»
4 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's
Страхование
1 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах»
Строительство
1 Казакова Екатерина Сергеевна Директор по правовым вопросам ГК «Самолет»
2 Чирухин Михаил Николаевич Директор юридического департамента Dogma
3 Сергеев Александр Александрович Директор по правовым вопросам ГК «Кортрос»
Торговля
1 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6
2 Ващук Елена Юрьевна Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Simple Group
Транспорт
1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот»
2 Жаббаров Ильдар Равильевич Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности и правовым вопросам Федеральная грузовая компания
Фармацевтика
1 Шамардин Павел Сергеевич Директор юридического департамента «Герофарм»
Финансовый сектор
1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ
2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал»
3 Меркулова Юлия Валерьевна Директор юридического управления «СберЛизинг»
4 Цуканов Николай Николаевич Директор юридического департамента НПФ «Будущее»
5 Горанский Олег Борисович Директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора Управляющая компания «Первая»
Прокопчук Марина Николаевна Директор по правовым вопросам Единый ЦУПИС
Энергетика и топливный комплекс
1 Данилов Александр Владимирович Главный юрист Эн+
2 Котенева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по правовому обеспечению энергосбытовой деятельности «Росатом Энергосбыт»

