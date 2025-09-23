Топ-50 директоров по правовым вопросам

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru 2 Бережной Дмитрий Анатольевич Директор департамента правовой поддержки MWS Cloud 3 Лисняк Андрей Николаевич Начальник правового управления «СберТех» 4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента «Ланит» Коммерческие банки 1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк 2 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк 3 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент—руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ Медиабизнес 1 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг 2 Шмигельская Мария Чеславовна Директор объединенной правовой дирекции Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм» 4 Ципилева Юлия Владимировна Корпоративный директор по правовым вопросам «Шкулёв Холдинг» 5 Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам ГПМ «Радио» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель» 2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА 3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Кондрашов Валентин Михайлович Директор по правовым вопросам S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» 2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам Kion 3 Князева Мария Дмитриевна Директор департамента правового сопровождения, комплаенс, финансового мониторинга и информационной безопасности «Банки.ру» Производство потребительских товаров 1 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Мэйсон Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам по стране «Мултон Партнерс» 3 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Кулаков Александр Владимирович Руководитель департамента юридического сопровождения «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 2 Мясникова Юлия Николаевна Руководитель практики по структурированию бизнеса и личных (семейных) активов МКА «Николаев и партнеры» Связь и телекоммуникации 1 Нудьга Валентина Ильинична Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС 2 Иванцов Петр Петрович Директор, Блок по юридическим вопросам «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон» 4 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом» Сервис 1 Балабанова Наталья Васильевна Директор юридического департамента Cosmos Hotel Group 2 Митрахова Екатерина Дмитриевна Директор по правовым вопросам «СберЗдоровье» 3 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент ГК «Медси» 4 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's Страхование 1 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах» Строительство 1 Казакова Екатерина Сергеевна Директор по правовым вопросам ГК «Самолет» 2 Чирухин Михаил Николаевич Директор юридического департамента Dogma 3 Сергеев Александр Александрович Директор по правовым вопросам ГК «Кортрос» Торговля 1 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6 2 Ващук Елена Юрьевна Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Simple Group Транспорт 1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот» 2 Жаббаров Ильдар Равильевич Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности и правовым вопросам Федеральная грузовая компания Фармацевтика 1 Шамардин Павел Сергеевич Директор юридического департамента «Герофарм» Финансовый сектор 1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал» 3 Меркулова Юлия Валерьевна Директор юридического управления «СберЛизинг» 4 Цуканов Николай Николаевич Директор юридического департамента НПФ «Будущее» 5 Горанский Олег Борисович Директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора Управляющая компания «Первая» Прокопчук Марина Николаевна Директор по правовым вопросам Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Данилов Александр Владимирович Главный юрист Эн+ 2 Котенева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по правовому обеспечению энергосбытовой деятельности «Росатом Энергосбыт»