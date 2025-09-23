Топ-80 директоров по связям с общественностью

|Информационные технологии
|
|1
|Зенкин Денис Владимирович
|Руководитель департамента корпоративных коммуникаций
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Ганина Юлия Александровна
|PR-директор
|ГК «Солар»
|3
|Фомичева Татьяна Львовна
|Руководитель внешних и маркетинговых коммуникаций
|«МТС Линк»
|4
|Лыскова Екатерина Анатольевна
|Руководитель пресс-службы
|«Ланит»
|5
|Попов Александр Викторович
|PR-директор
|«Базис»
|
|Несмелова Анна Владимировна
|Директор по связям с общественностью
|ГК InfoWatch
|Коммерческие банки
|
|1
|Очеретина Ольга Викторовна
|Начальник управления по связям с общественностью
|ОТП-банк
|2
|Согрин Андрей Владимирович
|Директор по информационной политике
|Альфа-банк
|3
|Гасанова Кизилгюль Расимовна
|Директор по коммуникациям
|Почта-банк
|4
|Фатхуллин Артем Рустемович
|Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций
|«Сбер»
|5
|Ярочевская Луиза Александровна
|Руководитель пресс-центра
|МТС-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|
|1
|Становкин Сергей Сергеевич
|Директор по связям с общественностью
|МТС AdTech
|2
|Шляхова Ольга Николаевна
|Директор по связям с общественностью
|«Сидорин Лаб»
|3
|Картина Ирина Борисовна
|Директор по связям с общественностью
|«СберМаркетинг»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|
|1
|Лихачёва Валентина Викторовна
|Директор по коммуникациям и устойчивому развитию
|ГК «Свеза»
|Машиностроение
|
|1
|Годлевская Екатерина Геннадиевна
|Начальник управления по связям с общественностью
|«Синара — Транспортные машины»
|2
|Федотовских Анна Игоревна
|Руководитель направления PR и продвижения
|«Электрорешения»
|3
|Пак Евгения Андреевна
|Начальник управления корпоративных коммуникаций
|«Росатом Машиностроение»
|4
|Казарина Олеся Олеговна
|PR-директор
|«Автотор»
|Медиабизнес
|
|1
|Айбашева Анна Борисовна
|Директор по коммуникациям
|Национальная Медиа Группа
|2
|Коренфельд Алла Вадимовна
|Директор по рекламе, продвижению и PR
|«Союзмультфильм»
|3
|Джигкаева Виктория Валерьевна
|PR-директор
|Rambler & Co
|4
|Смоловик Евгения Александровна
|PR-директор
|«Шкулёв Холдинг»
|5
|Крылова Екатерина Вячеславовна
|Директор по коммуникациям
|Газпром-Медиа Холдинг
|
|Андрюшова Юлия Викторовна
|Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики
|ГПМ «Радио»
|
|Афанасьева Анна Владимировна
|Директор по связям с общественностью
|«МТС Медиа»
|
|Кириллов Евгений Александрович
|PR-директор
|«Матч ТВ»
|
|Медведева Ольга Николаевна
|PR-директор
|Телеканал ТВ-3
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|
|1
|Зелькова Лариса Геннадьевна
|Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью
|«Норникель»
|2
|Мишанина Анастасия Юрьевна
|Директор по коммуникациям и работе с инвесторами
|«Северсталь»
|3
|Житомирский Илья Михайлович
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|Группа ЧЭМК
|Многопрофильные холдинги
|
|1
|Тутон Екатерина Вячеславовна
|Директор по связям с общественностью
|S8 Сapital
|Онлайн-платформы
|
|1
|Миронов Дмитрий Игоревич
|Руководитель по внешним коммуникациям
|Ozon
|2
|Лушников Дмитрий Александрович
|PR-директор
|«ВКонтакте»
|3
|Арутюнян Мариам Андраниковна
|PR-директор
|Образовательный холдинг Skillbox
|Производство потребительских товаров
|
|1
|Фирстова Ольга Сергеевна
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Лурье Наталья Леонидовна
|Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию
|«Мултон Партнерс»
|3
|Плетюхин Владимир Васильевич
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Профессиональные услуги
|
|1
|Тимофеев Егор Тимофеевич
|PR-директор
|HR-холдинг Ventra
|2
|Албаут Татьяна Викторовна
|Директор по внешним коммуникациям
|Медтехкомпания «Доктор рядом»
|Связь и телекоммуникации
|
|1
|Мартынова Елена Андреевна
|Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда
|«МегаФон»
|2
|Дерюгина Ирина Владимировна
|Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь
|МТС
|3
|Иванова Софья Александровна
|Вице-президент, блок по коммуникациям и устойчивому развитию
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|4
|Куманина Екатерина Олеговна
|Директор по внешним коммуникациям
|«Почта России»
|5
|Ким Иван Валерьевич
|Директор по внешним коммуникациям
|«ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|
|1
|Грузинова Ирина Александровна
|PR-директор
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|
|1
|Рудакова Дарина Аркадьевна
|PR-директор
|ГК «Медси»
|2
|Ланская Ольга Николаевна
|PR-директор
|Fun&Sun
|Страхование
|
|1
|Карцева Мария Сергеевна
|Руководитель направления по связям с общественностью
|«АльфаСтрахование»
|2
|Ларин Павел Валерьевич
|Директор по стратегическим коммуникациям
|Mainsgroup
|Строительство
|
|1
|Зильберт Александр Борисович
|Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям
|Группа ЛСР
|2
|Самородова Екатерина Юрьевна
|Директор департамента по корпоративным коммуникациям
|ГК ФСК
|3
|Желанова Татьяна Сергеевна
|Директор по коммуникациям и устойчивому развитию
|Stone
|4
|Гельтищев Петр Дмитриевич
|Директор по связям с общественностью
|ГК «Нацпроектстрой»
|Торговля
|
|1
|Ерунова Мария Харисовна
|Директор по связям с общественностью
|Simple Group
|2
|Семушина Людмила Владимировна
|PR-директор
|Inventive Retail Group
|3
|Михайлов Дмитрий Александрович
|Директор по PR
|Розничная сеть МТС
|4
|Коляда Сергей Михайлович
|Руководитель департамента по связям с общественностью
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|5
|Хватова Екатерина Викторовна
|Директор по связям с общественностью
|«Лемана ПРО»
|
|Исаева Светлана Евгеньевна*
|Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности
|Sokolov
|
|Малкова Лидия Анатольевна
|Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами
|Аптечная сеть 36,6
|
|Рычкова Наталья Сергеевна
|PR-директор
|ГК «Детский мир»
|
|Щепилова Анна Юрьевна
|Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций
|Metro
|Транспорт
|
|1
|Лунев Максим Михайлович
|Начальник департамента корпоративных коммуникаций
|РЖД
|2
|Владимирова Олеся Владимировна
|Директор департамента общественных связей
|«Аэрофлот»
|3
|Берггрен Михаил Борисович
|Директор по связям с общественностью
|СДЭК
|4
|Темникова Юлия Юрьевна
|Заместитель начальника
|«Московский метрополитен»
|5
|Сухаревская Алёна Олеговна
|Директор по коммуникациям
|«МТС Юрент»
|Фармацевтика
|
|1
|Громова Алла Юрьевна
|Директор по связям с общественностью
|«Биннофарм Групп»
|2
|Весенёва Юлия Андреевна
|Директор по внешним связям
|Johnson & Johnson Innovative Medicine
|3
|Доморощенкова Евгения Дмитриевна
|Руководитель отдела по связям с общественностью
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|
|1
|Балалуева Ирина Александровна
|РR-директор
|«Альфа-Капитал»
|2
|Волкова Оксана Олеговна
|Директор
|ДОМ.РФ
|3
|Бочарова Елена Петровна
|Пресс-секретарь
|НСПК
|4
|Докучаева Наталья Юрьевна
|Директор по связям с общественностью
|Единый ЦУПИС
|Химическая промышленность
|
|1
|Черников Дмитрий Юрьевич
|Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг
|СИБУР
|2
|Байбарович Ирина Васильевна
|Советник по стратегическим коммуникациям
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|
|1
|Нагога Маргарита Георгиевна
|Директор департамента корпоративных коммуникаций
|«РусГидро»
|2
|Санарова Ольга Викторовна
|Директор департамента внешних коммуникаций
|Эн+
|3
|Докучаева Мария Александровна
|Директор по внешним коммуникациям
|«Россети»