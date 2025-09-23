Топ-80 директоров по связям с общественностью

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского» 2 Ганина Юлия Александровна PR-директор ГК «Солар» 3 Фомичева Татьяна Львовна Руководитель внешних и маркетинговых коммуникаций «МТС Линк» 4 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы «Ланит» 5 Попов Александр Викторович PR-директор «Базис» Несмелова Анна Владимировна Директор по связям с общественностью ГК InfoWatch Коммерческие банки 1 Очеретина Ольга Викторовна Начальник управления по связям с общественностью ОТП-банк 2 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк 3 Гасанова Кизилгюль Расимовна Директор по коммуникациям Почта-банк 4 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер» 5 Ярочевская Луиза Александровна Руководитель пресс-центра МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Становкин Сергей Сергеевич Директор по связям с общественностью МТС AdTech 2 Шляхова Ольга Николаевна Директор по связям с общественностью «Сидорин Лаб» 3 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию ГК «Свеза» Машиностроение 1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины» 2 Федотовских Анна Игоревна Руководитель направления PR и продвижения «Электрорешения» 3 Пак Евгения Андреевна Начальник управления корпоративных коммуникаций «Росатом Машиностроение» 4 Казарина Олеся Олеговна PR-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа 2 Коренфельд Алла Вадимовна Директор по рекламе, продвижению и PR «Союзмультфильм» 3 Джигкаева Виктория Валерьевна PR-директор Rambler & Co 4 Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг» 5 Крылова Екатерина Вячеславовна Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ «Радио» Афанасьева Анна Владимировна Директор по связям с общественностью «МТС Медиа» Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ» Медведева Ольга Николаевна PR-директор Телеканал ТВ-3 Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель» 2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь» 3 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК Многопрофильные холдинги 1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Миронов Дмитрий Игоревич Руководитель по внешним коммуникациям Ozon 2 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте» 3 Арутюнян Мариам Андраниковна PR-директор Образовательный холдинг Skillbox Производство потребительских товаров 1 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс» 3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Профессиональные услуги 1 Тимофеев Егор Тимофеевич PR-директор HR-холдинг Ventra 2 Албаут Татьяна Викторовна Директор по внешним коммуникациям Медтехкомпания «Доктор рядом» Связь и телекоммуникации 1 Мартынова Елена Андреевна Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон» 2 Дерюгина Ирина Владимировна Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь МТС 3 Иванова Софья Александровна Вице-президент, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 4 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России» 5 Ким Иван Валерьевич Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси» 2 Ланская Ольга Николаевна PR-директор Fun&Sun Страхование 1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование» 2 Ларин Павел Валерьевич Директор по стратегическим коммуникациям Mainsgroup Строительство 1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР 2 Самородова Екатерина Юрьевна Директор департамента по корпоративным коммуникациям ГК ФСК 3 Желанова Татьяна Сергеевна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию Stone 4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор по связям с общественностью ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Ерунова Мария Харисовна Директор по связям с общественностью Simple Group 2 Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group 3 Михайлов Дмитрий Александрович Директор по PR Розничная сеть МТС 4 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью Группа «М.Видео-Эльдорадо» 5 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО» Исаева Светлана Евгеньевна* Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6 Рычкова Наталья Сергеевна PR-директор ГК «Детский мир» Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro Транспорт 1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД 2 Владимирова Олеся Владимировна Директор департамента общественных связей «Аэрофлот» 3 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК 4 Темникова Юлия Юрьевна Заместитель начальника «Московский метрополитен» 5 Сухаревская Алёна Олеговна Директор по коммуникациям «МТС Юрент» Фармацевтика 1 Громова Алла Юрьевна Директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп» 2 Весенёва Юлия Андреевна Директор по внешним связям Johnson & Johnson Innovative Medicine 3 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Финансовый сектор 1 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал» 2 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ 3 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь НСПК 4 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР 2 Байбарович Ирина Васильевна Советник по стратегическим коммуникациям «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро» 2 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента внешних коммуникаций Эн+ 3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям «Россети»