Топ-80 директоров по связям с общественностью

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского»
2 Ганина Юлия Александровна PR-директор ГК «Солар»
3 Фомичева Татьяна Львовна Руководитель внешних и маркетинговых коммуникаций «МТС Линк»
4 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы «Ланит»
5 Попов Александр Викторович PR-директор «Базис»
Несмелова Анна Владимировна Директор по связям с общественностью ГК InfoWatch
Коммерческие банки
1 Очеретина Ольга Викторовна Начальник управления по связям с общественностью ОТП-банк
2 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк
3 Гасанова Кизилгюль Расимовна Директор по коммуникациям Почта-банк
4 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер»
5 Ярочевская Луиза Александровна Руководитель пресс-центра МТС-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Становкин Сергей Сергеевич Директор по связям с общественностью МТС AdTech
2 Шляхова Ольга Николаевна Директор по связям с общественностью «Сидорин Лаб»
3 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию ГК «Свеза»
Машиностроение
1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины»
2 Федотовских Анна Игоревна Руководитель направления PR и продвижения «Электрорешения»
3 Пак Евгения Андреевна Начальник управления корпоративных коммуникаций «Росатом Машиностроение»
4 Казарина Олеся Олеговна PR-директор «Автотор»
Медиабизнес
1 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа
2 Коренфельд Алла Вадимовна Директор по рекламе, продвижению и PR «Союзмультфильм»
3 Джигкаева Виктория Валерьевна PR-директор Rambler & Co
4 Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг»
5 Крылова Екатерина Вячеславовна Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг
Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ «Радио»
Афанасьева Анна Владимировна Директор по связям с общественностью «МТС Медиа»
Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ»
Медведева Ольга Николаевна PR-директор Телеканал ТВ-3
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель»
2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь»
3 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК
Многопрофильные холдинги
1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью S8 Сapital
Онлайн-платформы
1 Миронов Дмитрий Игоревич Руководитель по внешним коммуникациям Ozon
2 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте»
3 Арутюнян Мариам Андраниковна PR-директор Образовательный холдинг Skillbox
Производство потребительских товаров
1 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо»
2 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс»
3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Профессиональные услуги
1 Тимофеев Егор Тимофеевич PR-директор HR-холдинг Ventra
2 Албаут Татьяна Викторовна Директор по внешним коммуникациям Медтехкомпания «Доктор рядом»
Связь и телекоммуникации
1 Мартынова Елена Андреевна Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон»
2 Дерюгина Ирина Владимировна Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь МТС
3 Иванова Софья Александровна Вице-президент, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
4 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России»
5 Ким Иван Валерьевич Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом»
Сельское хозяйство
1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси»
2 Ланская Ольга Николаевна PR-директор Fun&Sun
Страхование
1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование»
2 Ларин Павел Валерьевич Директор по стратегическим коммуникациям Mainsgroup
Строительство
1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР
2 Самородова Екатерина Юрьевна Директор департамента по корпоративным коммуникациям ГК ФСК
3 Желанова Татьяна Сергеевна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию Stone
4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор по связям с общественностью ГК «Нацпроектстрой»
Торговля
1 Ерунова Мария Харисовна Директор по связям с общественностью Simple Group
2 Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group
3 Михайлов Дмитрий Александрович Директор по PR Розничная сеть МТС
4 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью Группа «М.Видео-Эльдорадо»
5 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО»
Исаева Светлана Евгеньевна* Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov
Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6
Рычкова Наталья Сергеевна PR-директор ГК «Детский мир»
Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro
Транспорт
1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД
2 Владимирова Олеся Владимировна Директор департамента общественных связей «Аэрофлот»
3 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК
4 Темникова Юлия Юрьевна Заместитель начальника «Московский метрополитен»
5 Сухаревская Алёна Олеговна Директор по коммуникациям «МТС Юрент»
Фармацевтика
1 Громова Алла Юрьевна Директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп»
2 Весенёва Юлия Андреевна Директор по внешним связям Johnson & Johnson Innovative Medicine
3 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм»
Финансовый сектор
1 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал»
2 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ
3 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь НСПК
4 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС
Химическая промышленность
1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР
2 Байбарович Ирина Васильевна Советник по стратегическим коммуникациям «Сибстекло»
Энергетика и топливный комплекс
1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро»
2 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента внешних коммуникаций Эн+
3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям «Россети»

