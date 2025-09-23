Топ-100 директоров по маркетингу

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Григорьева Евгения Сергеевна Директор по маркетингу hh.ru 2 Кожин Вадим Валериевич Директор по маркетингу VK Tech 3 Михайлов Сергей Георгиевич Директор по маркетингу SberDevices 4 Овсянникова Марина Александровна Директор по маркетингу и PR ГК «Солар» 5 Камаева Юлия Владимировна Директор по маркетингу «Базис» Волковская Елена Викторовна Директор по маркетингу КРОК Герасимова Гита Николаевна Исполнительный директор по маркетингу блока «Технологическое развитие» Giga B2B Гутин Александр Леонидович Директор по маркетингу Группа «Астра» Мео Евгений Юрьевич Директор по маркетингу «Астрал-Софт» Никитин Алексей Тимурович Директор по маркетингу «Гринатом Простые решения» Одинцова Виктория Николаевна* Директор по маркетингу Calltouch Симаков Леонид Георгиевич Директор по маркетингу и коммуникациям Платформа ОФД Шумилина Наталья Сергеевна Директор по маркетингу «Ланит» Коммерческие банки 1 Гиязов Алексей Валерьевич Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банк 2 Охримович Денис Вадимович Старший управляющий директор—начальник управления маркетинга экосистемы B2C «Сбер» 3 Чурбанова Евгения Юрьевна Директор дирекции маркетинга и связей с общественностью ОТП-банк 4 Зиборова Ольга Николаевна Вице-президент по маркетингу МТС-банк 5 Королева Анастасия Игоревна Руководитель управления маркетинга Почта-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Тупикина Анна Николаевна Директор по маркетингу «СберМаркетинг» 2 Оганджанян Карина Сергеевна Вице-президент по маркетингу Twiga Communication Group Машиностроение 1 Рябов Андрей Сергеевич Директор по маркетингу «Электрорешения» Медиабизнес 1 Сикорский Андрей Анатольевич Директор по маркетингу РБК 2 Бельчиков Антон Александрович Директор по маркетингу «Афиша» 3 Герасимова Анна Давидовна Директор по продажам и лицензионному маркетингу «Союзмультфильм» 4 Самукова Екатерина Владимировна Директор по маркетингу ГПМ «Радио» 5 Шкулёва Елена Викторовна Корпоративный директор по маркетингу и развитию брендов, digital-директор «Шкулёв Холдинг» Боброва Ольга Вячеславовна Корпоративный директор по маркетингу Медиахолдинг Independent Media Калиновская Юлия Сергеевна Директор департамента маркетинга и связей с общественностью «Централ Партнершип Сейлз Хаус» Конторова Дарья Дмитриевна Директор по маркетингу Телекомпания «Суббота» Начкебия Елена Роиновна Директор по маркетингу «ТПО Ред Медиа» Рыбкина Елена Александровна Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Редакция газеты «Вечерняя Москва» Сивкаева Кристина Робертовна Директор по маркетингу Группа компаний «Рики» Тимофеева Ольга Алексеевна Директор по маркетингу и PR ГПМ «Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Берлин Антон Витальевич Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона «Норникель» 2 Максимов Дмитрий Михайлович Директор по маркетингу «Северсталь» 3 Черненко Денис Викторович Начальник управления маркетинга и технической поддержки Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Дорожок Олег Евгеньевич Директор по маркетингу и монетизации Ozon 2 Одинцова Евгения Сергеевна Старший директор по центральному маркетингу «Авито» 3 Полякова Анастасия Николаевна Директор по маркетингу Kion 4 Майорова Юлия Сергеевна Директор по маркетингу «Банки.ру» 5 Чумаков Кирилл Сергеевич Директор по маркетингу Образовательный холдинг Skillbox Алексеев Андрей Андреевич Директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Live Барсуков Александр Владимирович Директор по маркетингу Kassir.ru Левинский Алексей Сергеевич Директор по маркетингу Pari Производство потребительских товаров 1 Дмитриев Василий Игоревич Директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Пушко Наталия Александровна Директор по маркетингу Askona 3 Галивонджян Татьяна Валерьевна Вице-президент по маркетингу Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Еромчик Наталья Сергеевна Глобальный директор по маркетингу Siberian Wellness 5 Савицкая Наталья Брониславовна Директор по маркетингу и стратегическому развитию «Мултон Партнерс» Ахметшин Алексей Маратович Директор по маркетингу «Моторика» Исаков Дмитрий Александрович Директор по маркетингу «JTI Россия» Профессиональные услуги 1 Лысенко Евгения Николаевна Директор по стратегии «СберСеллер» 2 Ларионова Анна Александровна Директор по маркетингу HR-холдинг Ventra 3 Исхакова Диана Мясумовна Руководитель департамента маркетинга «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 4 Зорьева Алина Кирилловна Директор по маркетингу BGP Litigation 5 Жданович Оксана Директор по маркетингу «Инвитро» Бакулина Ольга Андреевна Руководитель блока поддержки бизнеса, региональный директор по маркетингу и PR Nikoliers Связь и телекоммуникации 1 Яковлева Мария Константиновна Директор по маркетинговым коммуникациям МТС 2 Гура Татьяна Владимировна Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон» 3 Шлычков Александр Иванович Директор департамента маркетинга Mango Office Сельское хозяйство 1 Ким Ирина Борисовна Директор по маркетингу, департамент «Готовые блюда» Группа «Черкизово» 2 Романовская Анастасия Геннадьевна Руководитель отдела маркетинга и экспорта «Листерра» Сервис 1 Наумова Анна Олеговна Директор департамента маркетинга Cosmos Hotel Group 2 Басанович Варвара Андреевна Директор по маркетингу «Столото» 3 Огородов Максим Геннадиевич Директор департамента маркетинга ГК «Медси» 4 Рыжов Максим Дмитриевич Директор по маркетингу «СберЗдоровье» 5 Воронина Екатерина Михайловна Директор по маркетингу Fun&Sun Гайдай Никита Антонович Директор по маркетингу DDX Fitness Сабиров Рушан Сафович Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам, туризм «Роза Хутор» Страхование 1 Косивцев Антон Михайлович Директор по маркетингу «СберСтрахование» 2 Пучкова Татьяна Анатольевна Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» 3 Озеров Павел Вадимович Совладелец Mainsgroup 4 Барбасова Надежда Вячеславовна Руководитель управления маркетинга СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство 1 Шелухина Юлия Юрьевна Директор по маркетингу и рекламе Level Group 2 Веселов Александр Владимирович Директор по маркетингу ГК «Кортрос» 3 Лобанова Вера Юрьевна Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций «Донстрой» 4 Лебедев Александр Владимирович Директор департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК 5 Ульянова Екатерина Владимировна Директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Капелюш Евгений Владимирович Директор по продажам и маркетингу «Цемрос» Торговля 1 Кулаков Алексей Александрович Управляющий директор по маркетингу Lamoda 2 Афанасьев Антон Павлович Директор по маркетингу интегрированной лояльности Х5 Group 3 Осокин Андрей Анатольевич Директор по маркетингу ГК «Детский мир» 4 Черногорцева Снежана Юрьевна Директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту Торговый дом «Перекресток» 5 Булгакова Юлия Борисовна Директор по маркетинговым коммуникациям Ekonika Калюкина Александра Евгеньевна Директор по маркетингу «Чижик» Колосков Станислав Павлович Директор по маркетингу «585*Золотой» Лисицына Дарья Александровна Директор по маркетингу и клиентскому сервису Розничная сеть МТС Мещерякова Юлия Игоревна Директор по маркетингу Hoff Рамазанова Ирина Енчева Директор по маркетингу Familia Федосов Александр Геннадьевич Директор по маркетингу и электронной коммерции Metro Шемагонова Елена Владимировна Директор по маркетингу Сеть гипермаркетов «О'Кей Транспорт 1 Марков Леонид Геннадьевич Директор по маркетингу и работе с клиентами Авиакомпания «Победа» 2 Литвинова Мария Витальевна Начальник департамента стратегического развития и проектной деятельности Московского представительства Федеральная грузовая компания Фармацевтика 1 Федосюк Антон Владимирович Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» 2 Рыкова Марина Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Иванова Ольга Игоревна Директор по маркетингу «СберСпасибо» 2 Золотова Ирина Сергеевна Директор продуктового маркетинга «БКС Мир инвестиций» 3 Крохина Ксения Сергеевна Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса «Альфа-Капитал» 4 Федянин Николай Владимирович Директор по маркетингу Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Белякова Яна Сергеевна Заместитель начальника департамента по маркетингу «Газпром нефть»