Топ-100 директоров по маркетингу

|Информационные технологии
|
|1
|Григорьева Евгения Сергеевна
|Директор по маркетингу
|hh.ru
|2
|Кожин Вадим Валериевич
|Директор по маркетингу
|VK Tech
|3
|Михайлов Сергей Георгиевич
|Директор по маркетингу
|SberDevices
|4
|Овсянникова Марина Александровна
|Директор по маркетингу и PR
|ГК «Солар»
|5
|Камаева Юлия Владимировна
|Директор по маркетингу
|«Базис»
|
|Волковская Елена Викторовна
|Директор по маркетингу
|КРОК
|
|Герасимова Гита Николаевна
|Исполнительный директор по маркетингу блока «Технологическое развитие»
|Giga B2B
|
|Гутин Александр Леонидович
|Директор по маркетингу
|Группа «Астра»
|
|Мео Евгений Юрьевич
|Директор по маркетингу
|«Астрал-Софт»
|
|Никитин Алексей Тимурович
|Директор по маркетингу
|«Гринатом Простые решения»
|
|Одинцова Виктория Николаевна*
|Директор по маркетингу
|Calltouch
|
|Симаков Леонид Георгиевич
|Директор по маркетингу и коммуникациям
|Платформа ОФД
|
|Шумилина Наталья Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Ланит»
|Коммерческие банки
|
|1
|Гиязов Алексей Валерьевич
|Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов
|Альфа-банк
|2
|Охримович Денис Вадимович
|Старший управляющий директор—начальник управления маркетинга экосистемы B2C
|«Сбер»
|3
|Чурбанова Евгения Юрьевна
|Директор дирекции маркетинга и связей с общественностью
|ОТП-банк
|4
|Зиборова Ольга Николаевна
|Вице-президент по маркетингу
|МТС-банк
|5
|Королева Анастасия Игоревна
|Руководитель управления маркетинга
|Почта-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|
|1
|Тупикина Анна Николаевна
|Директор по маркетингу
|«СберМаркетинг»
|2
|Оганджанян Карина Сергеевна
|Вице-президент по маркетингу
|Twiga Communication Group
|Машиностроение
|
|1
|Рябов Андрей Сергеевич
|Директор по маркетингу
|«Электрорешения»
|Медиабизнес
|
|1
|Сикорский Андрей Анатольевич
|Директор по маркетингу
|РБК
|2
|Бельчиков Антон Александрович
|Директор по маркетингу
|«Афиша»
|3
|Герасимова Анна Давидовна
|Директор по продажам и лицензионному маркетингу
|«Союзмультфильм»
|4
|Самукова Екатерина Владимировна
|Директор по маркетингу
|ГПМ «Радио»
|5
|Шкулёва Елена Викторовна
|Корпоративный директор по маркетингу и развитию брендов, digital-директор
|«Шкулёв Холдинг»
|
|Боброва Ольга Вячеславовна
|Корпоративный директор по маркетингу
|Медиахолдинг Independent Media
|
|Калиновская Юлия Сергеевна
|Директор департамента маркетинга и связей с общественностью
|«Централ Партнершип Сейлз Хаус»
|
|Конторова Дарья Дмитриевна
|Директор по маркетингу
|Телекомпания «Суббота»
|
|Начкебия Елена Роиновна
|Директор по маркетингу
|«ТПО Ред Медиа»
|
|Рыбкина Елена Александровна
|Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе
|Редакция газеты «Вечерняя Москва»
|
|Сивкаева Кристина Робертовна
|Директор по маркетингу
|Группа компаний «Рики»
|
|Тимофеева Ольга Алексеевна
|Директор по маркетингу и PR
|ГПМ «Реклама»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|
|1
|Берлин Антон Витальевич
|Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона
|«Норникель»
|2
|Максимов Дмитрий Михайлович
|Директор по маркетингу
|«Северсталь»
|3
|Черненко Денис Викторович
|Начальник управления маркетинга и технической поддержки
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Онлайн-платформы
|
|1
|Дорожок Олег Евгеньевич
|Директор по маркетингу и монетизации
|Ozon
|2
|Одинцова Евгения Сергеевна
|Старший директор по центральному маркетингу
|«Авито»
|3
|Полякова Анастасия Николаевна
|Директор по маркетингу
|Kion
|4
|Майорова Юлия Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Банки.ру»
|5
|Чумаков Кирилл Сергеевич
|Директор по маркетингу
|Образовательный холдинг Skillbox
|
|Алексеев Андрей Андреевич
|Директор по маркетингу и развитию бизнеса
|МТС Live
|
|Барсуков Александр Владимирович
|Директор по маркетингу
|Kassir.ru
|
|Левинский Алексей Сергеевич
|Директор по маркетингу
|Pari
|Производство потребительских товаров
|
|1
|Дмитриев Василий Игоревич
|Директор по маркетингу
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Пушко Наталия Александровна
|Директор по маркетингу
|Askona
|3
|Галивонджян Татьяна Валерьевна
|Вице-президент по маркетингу
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|4
|Еромчик Наталья Сергеевна
|Глобальный директор по маркетингу
|Siberian Wellness
|5
|Савицкая Наталья Брониславовна
|Директор по маркетингу и стратегическому развитию
|«Мултон Партнерс»
|
|Ахметшин Алексей Маратович
|Директор по маркетингу
|«Моторика»
|
|Исаков Дмитрий Александрович
|Директор по маркетингу
|«JTI Россия»
|Профессиональные услуги
|
|1
|Лысенко Евгения Николаевна
|Директор по стратегии
|«СберСеллер»
|2
|Ларионова Анна Александровна
|Директор по маркетингу
|HR-холдинг Ventra
|3
|Исхакова Диана Мясумовна
|Руководитель департамента маркетинга
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|4
|Зорьева Алина Кирилловна
|Директор по маркетингу
|BGP Litigation
|5
|Жданович Оксана
|Директор по маркетингу
|«Инвитро»
|
|Бакулина Ольга Андреевна
|Руководитель блока поддержки бизнеса, региональный директор по маркетингу и PR
|Nikoliers
|Связь и телекоммуникации
|
|1
|Яковлева Мария Константиновна
|Директор по маркетинговым коммуникациям
|МТС
|2
|Гура Татьяна Владимировна
|Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям
|«МегаФон»
|3
|Шлычков Александр Иванович
|Директор департамента маркетинга
|Mango Office
|Сельское хозяйство
|
|1
|Ким Ирина Борисовна
|Директор по маркетингу, департамент «Готовые блюда»
|Группа «Черкизово»
|2
|Романовская Анастасия Геннадьевна
|Руководитель отдела маркетинга и экспорта
|«Листерра»
|Сервис
|
|1
|Наумова Анна Олеговна
|Директор департамента маркетинга
|Cosmos Hotel Group
|2
|Басанович Варвара Андреевна
|Директор по маркетингу
|«Столото»
|3
|Огородов Максим Геннадиевич
|Директор департамента маркетинга
|ГК «Медси»
|4
|Рыжов Максим Дмитриевич
|Директор по маркетингу
|«СберЗдоровье»
|5
|Воронина Екатерина Михайловна
|Директор по маркетингу
|Fun&Sun
|
|Гайдай Никита Антонович
|Директор по маркетингу
|DDX Fitness
|
|Сабиров Рушан Сафович
|Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам, туризм
|«Роза Хутор»
|Страхование
|
|1
|Косивцев Антон Михайлович
|Директор по маркетингу
|«СберСтрахование»
|2
|Пучкова Татьяна Анатольевна
|Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию
|«АльфаСтрахование»
|3
|Озеров Павел Вадимович
|Совладелец
|Mainsgroup
|4
|Барбасова Надежда Вячеславовна
|Руководитель управления маркетинга
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|Строительство
|
|1
|Шелухина Юлия Юрьевна
|Директор по маркетингу и рекламе
|Level Group
|2
|Веселов Александр Владимирович
|Директор по маркетингу
|ГК «Кортрос»
|3
|Лобанова Вера Юрьевна
|Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций
|«Донстрой»
|4
|Лебедев Александр Владимирович
|Директор департамента маркетинга и рекламы
|ГК ФСК
|5
|Ульянова Екатерина Владимировна
|Директор департамента по маркетингу и продукту
|GloraX
|
|Капелюш Евгений Владимирович
|Директор по продажам и маркетингу
|«Цемрос»
|Торговля
|
|1
|Кулаков Алексей Александрович
|Управляющий директор по маркетингу
|Lamoda
|2
|Афанасьев Антон Павлович
|Директор по маркетингу интегрированной лояльности
|Х5 Group
|3
|Осокин Андрей Анатольевич
|Директор по маркетингу
|ГК «Детский мир»
|4
|Черногорцева Снежана Юрьевна
|Директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту
|Торговый дом «Перекресток»
|5
|Булгакова Юлия Борисовна
|Директор по маркетинговым коммуникациям
|Ekonika
|
|Калюкина Александра Евгеньевна
|Директор по маркетингу
|«Чижик»
|
|Колосков Станислав Павлович
|Директор по маркетингу
|«585*Золотой»
|
|Лисицына Дарья Александровна
|Директор по маркетингу и клиентскому сервису
|Розничная сеть МТС
|
|Мещерякова Юлия Игоревна
|Директор по маркетингу
|Hoff
|
|Рамазанова Ирина Енчева
|Директор по маркетингу
|Familia
|
|Федосов Александр Геннадьевич
|Директор по маркетингу и электронной коммерции
|Metro
|
|Шемагонова Елена Владимировна
|Директор по маркетингу
|Сеть гипермаркетов «О'Кей
|Транспорт
|
|1
|Марков Леонид Геннадьевич
|Директор по маркетингу и работе с клиентами
|Авиакомпания «Победа»
|2
|Литвинова Мария Витальевна
|Начальник департамента стратегического развития и проектной деятельности Московского представительства
|Федеральная грузовая компания
|Фармацевтика
|
|1
|Федосюк Антон Владимирович
|Директор по маркетингу
|«Биннофарм Групп»
|2
|Рыкова Марина Сергеевна
|Директор по стратегическому маркетингу
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|
|1
|Иванова Ольга Игоревна
|Директор по маркетингу
|«СберСпасибо»
|2
|Золотова Ирина Сергеевна
|Директор продуктового маркетинга
|«БКС Мир инвестиций»
|3
|Крохина Ксения Сергеевна
|Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса
|«Альфа-Капитал»
|4
|Федянин Николай Владимирович
|Директор по маркетингу
|Единый ЦУПИС
|Энергетика и топливный комплекс
|
|1
|Белякова Яна Сергеевна
|Заместитель начальника департамента по маркетингу
|«Газпром нефть»