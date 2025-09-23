Топ-100 коммерческих директоров

|Информационные технологии
|1
|Ефремов Андрей Анатольевич
|Директор по развитию бизнеса
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Алексеева Ирина Георгиевна
|Коммерческий директор
|VK
|3
|Головин Дмитрий Сергеевич
|Коммерческий директор
|«МТС Линк»
|4
|Джабиев Георгий Сергеевич
|Директор по развитию бизнеса
|«Т1 Облако»
|5
|Бухар Виктория Леонидовна
|Коммерческий директор
|«Ланит-Интеграция»
|
|Зотов Андрей Владимирович
|Коммерческий директор
|Cloud.ru
|
|Игнатова Людмила Викторовна
|Коммерческий директор
|«Т1 Интеграция»
|
|Михайличенко Татьяна Геннадьевна
|Коммерческий директор
|Cesca
|
|Прянишников Николай Николаевич
|Главный коммерческий директор
|Группа «Астра»
|
|Сивак Николай Николаевич
|Коммерческий директор
|ГК «Солар»
|
|Чеснавский Александр Александрович
|Коммерческий директор
|МТС Web Services
|Коммерческие банки
|1
|Пятков Иван Витальевич
|Директор розничного бизнеса
|Альфа-банк
|2
|Анищенко Антон Юрьевич
|Директор розничной дистрибуции
|Почта-банк
|3
|Медведев Антон Сергеевич
|Заместитель председателя правления
|Банк ДОМ.РФ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Пуликов Артем Викторович
|Заместитель генерального директора
|МТС AdTech
|2
|Плющева Анастасия Павловна
|Коммерческий директор
|«Сидорин Лаб»
|3
|Данилова Светлана Александровна
|Заместитель генерального директора по коммерческому блоку
|Demis Group
|4
|Высоцкая Мария Владимировна
|Коммерческий директор
|Red Digital
|5
|Лубнин Кирилл Михайлович
|Вице-президент
|КРОС
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Черняев Алексей Валерьевич
|Старший вице-президент по продажам
|Группа «Илим»
|Машиностроение
|1
|Пинчурова Анастасия Вадимовна
|Директор департамента развития продуктов
|«Электрорешения»
|2
|Кузнецова Мария Викторовна
|Вице-президент по организации внешнеэкономической деятельности
|«Автотор»
|3
|Садонов Вячеслав Владимирович
|Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию
|«Авторитэйл»
|4
|Бриц Александр Владимирович
|Коммерческий директор
|MGC Group
|Медиабизнес
|1
|Гурей Людмила Анатольевна
|Коммерческий директор
|РБК
|2
|Макарова Людмила Владимировна
|Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
|«Ведомости»
|3
|Чибисов Владимир Геннадьевич
|Коммерческий директор
|«Союзмультфильм»
|4
|Лебедева Нина Михайловна
|Коммерческий директор
|«Русская Медиагруппа»
|5
|Антонова Ланна Геннадьевна
|Коммерческий директор
|Телекомпания НТВ
|
|Жевлакова Дарья Игоревна
|Коммерческий директор
|Информационное агентство «Интерфакс»
|
|Кустиков Дмитрий Владимирович
|Коммерческий директор
|«Инсайт Люди»
|
|Кучеренков Михаил Николаевич
|Директор по продукту
|«МТС Лейбл»
|
|Михайлова Мария Александровна
|Коммерческий директор
|«Москва Медиа»
|
|Москвичева Майя Вадимовна
|Генеральный директор
|Группа компаний «Рики»
|
|Турова Марина Владимировна
|Директор департамента продаж и коммуникации с телеканалами
|«ГПМ Реклама»
|
|Шашлова Анна Александровна
|Первый заместитель генерального директора
|Медиагруппа «Комсомольская правда»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Черняков Евгений Анатольевич
|Заместитель генерального директора по продажам и операциям
|«Северсталь»
|Онлайн-платформы
|1
|Князева Арина Сергеевна
|Директор по коммерции и развитию бизнеса
|Ozon fresh
|2
|Мандрик Татьяна Петровна
|Коммерческий директор
|«Банки.ру»
|3
|Посредников Михаил Игоревич
|Коммерческий директор
|«Циан»
|4
|Вайнштейн Денис Олегович
|Директор по транзакционному бизнесу
|МТС Live
|5
|Суховаров Павел Сергеевич
|Коммерческий директор
|Kion
|Производство потребительских товаров
|1
|Образцова Светлана Александровна
|Исполнительный директор
|Askona
|2
|Королев Николай Александрович
|Коммерческий директор
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|3
|Толмачева Татьяна Александровна
|Коммерческий директор
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Долженко Юрий Александрович
|Коммерческий директор
|«СберСеллер»
|2
|Крейндлин Илона Михайловна
|Директор по развитию и продажам
|Московская школа управления Сколково
|3
|Карпов Сергей Дмитриевич
|Коммерческий директор
|Nexign
|4
|Логачёв Денис Дмитриевич
|Директор по развитию и продажам
|Vizant Group
|5
|Лядова Дарья Андреевна
|Коммерческий директор
|HR-холдинг Ventra
|Связь и телекоммуникации
|1
|Рудских Дмитрий Игоревич
|Коммерческий директор
|«МегаФон»
|2
|Алдошин Олег Александрович
|Вице-президент по корпоративному бизнесу
|МТС
|3
|Болтрукевич Константин Дмитриевич
|Заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам
|«ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|1
|Заков Олег Леонидович
|Директор по продажам и маркетингу
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Махрова Елена Ивановна
|Вице-президент по коммерческой деятельности
|Cosmos Hotel Group
|2
|Канунникова Алла Владимировна
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|3
|Григорян Норик Сергеевич
|Коммерческий директор
|«СберЗдоровье»
|4
|Рубцов Владимир Игоревич
|Генеральный директор
|Fun&Sun
|5
|Подойникова Галина Дмитриевна
|Директор по продажам сети
|DDX Fitness
|Страхование
|1
|Белова Наталья Николаевна
|Заместитель генерального директора, директор по маркет-менеджменту
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|2
|Кривошеев Виктор Алексеевич
|Первый заместитель генерального директора
|«Абсолют Страхование»
|3
|Валиуллина Алия Ильдусовна
|Вице-президент бизнес-юнита по розничному страхованию
|Группа «Ренессанс страхование»
|4
|Якимишен Кирилл Григорьевич
|Директор по продажам
|«Зетта Страхование»
|Строительство
|1
|Тумайкина Ольга Витальевна
|Коммерческий директор
|ГК ФСК
|2
|Коробкова Анна Витальевна
|Руководитель бизнес направления «Продажи»
|«Донстрой»
|3
|Храпов Кирилл Михайлович
|Коммерческий директор
|ГК «Самолет»
|4
|Болотский Дмитрий Николаевич
|Директор по коммерции
|ГК «Нацпроектстрой»
|5
|Недря Кристина Вячеславовна
|Директор коммерческого управления
|Stone
|
|Агафонова Юлия Михайловна
|Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису
|Level Group
|
|Железнов Дмитрий Вячеславович
|Главный коммерческий директор
|ГК «Кортрос»
|
|Приймак Вячеслав Владимирович
|Вице-президент по маркетингу и продажам
|ГК «Эталон»
|
|Федоров Егор Валерьевич
|Вице-президент коммерческого блока
|GloraX
|
|Шишнина Алиса Нодариевна
|Коммерческий директор
|Pioneer
|Торговля
|1
|Медведев Дмитрий Владимирович
|Коммерческий директор
|Торговый дом «Перекресток»
|2
|Кириллин Олег Витальевич
|Коммерческий директор
|Simple Group
|3
|Фытова Марина Аркадьевна
|Коммерческий директор
|«Лемана ПРО»
|4
|Ломакова Екатерина Владимировна
|Вице-президент по коммерческой деятельности
|«Азбука вкуса»
|5
|Дёмин Сергей Александрович
|Коммерческий директор
|Аптечная сеть 36,6
|
|Абдрашитова Виктория Мирасовна
|Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии
|Lamoda
|
|Какуркина Эльвира Курбановна
|Коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления»
|ГК «Детский мир»
|
|Паршина Ольга Николаевна
|Операционный директор
|Metro
|
|Пачин Дмитрий Сергеевич
|Коммерческий директор
|Сеть гипермаркетов «О'Кей»
|
|Уваров Сергей Евгеньевич
|Коммерческий директор
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|
|Шиманчук Елена Андреевна
|Коммерческий директор
|Sokolov
|Транспорт
|1
|Мурев Дмитрий Иовчович*
|Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания
|РЖД
|2
|Ефремов Сергей Николаевич
|Первый заместитель генерального директора
|Федеральная грузовая компания
|3
|Чернышев Александр Дмитриевич*
|Коммерческий директор
|Pony Express
|4
|Тесло-Данилов Алексей Олегович
|Директор по неавиационной коммерции
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|Фармацевтика
|1
|Славгородская Екатерина Владимировна
|Директор по продажам и продвижению
|«Биннофарм Групп»
|2
|Ларина Ольга Алексеевна
|Коммерческий директор
|«Озон Фармацевтика»
|3
|Королева Елена Юрьевна
|Коммерческий директор
|Фармфирма «Сотекс»
|4
|Скорняков Владимир Валерьевич
|Директор департамента продаж
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Обухов Алексей Алексеевич
|Руководитель блока «Розничный бизнес»
|«Альфа-Капитал»
|2
|Алутин Игорь Семенович
|Управляющий директор проекта «Финуслуги»
|Московская биржа
|3
|Шкерин Егор Андреевич
|Коммерческий директор—директор департамента корпоративных продаж
|НПФ ВТБ
|4
|Мошляк Олег Валентинович
|Коммерческий директор
|НПФ «Эволюция»
|5
|Костин Андрей Геннадьевич
|Заместитель генерального директора
|«Балтийский лизинг»
|
|Сычев Артем Александрович
|Коммерческий директор
|Единый ЦУПИС
|Химическая промышленность
|1
|Аулова Мария Станиславовна
|Директор по продажам
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Кадагидзе Леван Давидович
|Начальник департамента
|«Газпром нефть»