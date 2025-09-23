Топ-100 коммерческих директоров

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Ефремов Андрей Анатольевич Директор по развитию бизнеса «Лаборатория Касперского» 2 Алексеева Ирина Георгиевна Коммерческий директор VK 3 Головин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор «МТС Линк» 4 Джабиев Георгий Сергеевич Директор по развитию бизнеса «Т1 Облако» 5 Бухар Виктория Леонидовна Коммерческий директор «Ланит-Интеграция» Зотов Андрей Владимирович Коммерческий директор Cloud.ru Игнатова Людмила Викторовна Коммерческий директор «Т1 Интеграция» Михайличенко Татьяна Геннадьевна Коммерческий директор Cesca Прянишников Николай Николаевич Главный коммерческий директор Группа «Астра» Сивак Николай Николаевич Коммерческий директор ГК «Солар» Чеснавский Александр Александрович Коммерческий директор МТС Web Services Коммерческие банки 1 Пятков Иван Витальевич Директор розничного бизнеса Альфа-банк 2 Анищенко Антон Юрьевич Директор розничной дистрибуции Почта-банк 3 Медведев Антон Сергеевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Пуликов Артем Викторович Заместитель генерального директора МТС AdTech 2 Плющева Анастасия Павловна Коммерческий директор «Сидорин Лаб» 3 Данилова Светлана Александровна Заместитель генерального директора по коммерческому блоку Demis Group 4 Высоцкая Мария Владимировна Коммерческий директор Red Digital 5 Лубнин Кирилл Михайлович Вице-президент КРОС Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Черняев Алексей Валерьевич Старший вице-президент по продажам Группа «Илим» Машиностроение 1 Пинчурова Анастасия Вадимовна Директор департамента развития продуктов «Электрорешения» 2 Кузнецова Мария Викторовна Вице-президент по организации внешнеэкономической деятельности «Автотор» 3 Садонов Вячеслав Владимирович Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию «Авторитэйл» 4 Бриц Александр Владимирович Коммерческий директор MGC Group Медиабизнес 1 Гурей Людмила Анатольевна Коммерческий директор РБК 2 Макарова Людмила Владимировна Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Ведомости» 3 Чибисов Владимир Геннадьевич Коммерческий директор «Союзмультфильм» 4 Лебедева Нина Михайловна Коммерческий директор «Русская Медиагруппа» 5 Антонова Ланна Геннадьевна Коммерческий директор Телекомпания НТВ Жевлакова Дарья Игоревна Коммерческий директор Информационное агентство «Интерфакс» Кустиков Дмитрий Владимирович Коммерческий директор «Инсайт Люди» Кучеренков Михаил Николаевич Директор по продукту «МТС Лейбл» Михайлова Мария Александровна Коммерческий директор «Москва Медиа» Москвичева Майя Вадимовна Генеральный директор Группа компаний «Рики» Турова Марина Владимировна Директор департамента продаж и коммуникации с телеканалами «ГПМ Реклама» Шашлова Анна Александровна Первый заместитель генерального директора Медиагруппа «Комсомольская правда» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Черняков Евгений Анатольевич Заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Князева Арина Сергеевна Директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon fresh 2 Мандрик Татьяна Петровна Коммерческий директор «Банки.ру» 3 Посредников Михаил Игоревич Коммерческий директор «Циан» 4 Вайнштейн Денис Олегович Директор по транзакционному бизнесу МТС Live 5 Суховаров Павел Сергеевич Коммерческий директор Kion Производство потребительских товаров 1 Образцова Светлана Александровна Исполнительный директор Askona 2 Королев Николай Александрович Коммерческий директор ГК «Абрау-Дюрсо» 3 Толмачева Татьяна Александровна Коммерческий директор ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Долженко Юрий Александрович Коммерческий директор «СберСеллер» 2 Крейндлин Илона Михайловна Директор по развитию и продажам Московская школа управления Сколково 3 Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор Nexign 4 Логачёв Денис Дмитриевич Директор по развитию и продажам Vizant Group 5 Лядова Дарья Андреевна Коммерческий директор HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Рудских Дмитрий Игоревич Коммерческий директор «МегаФон» 2 Алдошин Олег Александрович Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС 3 Болтрукевич Константин Дмитриевич Заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Заков Олег Леонидович Директор по продажам и маркетингу Группа «Черкизово» Сервис 1 Махрова Елена Ивановна Вице-президент по коммерческой деятельности Cosmos Hotel Group 2 Канунникова Алла Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 3 Григорян Норик Сергеевич Коммерческий директор «СберЗдоровье» 4 Рубцов Владимир Игоревич Генеральный директор Fun&Sun 5 Подойникова Галина Дмитриевна Директор по продажам сети DDX Fitness Страхование 1 Белова Наталья Николаевна Заместитель генерального директора, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Кривошеев Виктор Алексеевич Первый заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» 3 Валиуллина Алия Ильдусовна Вице-президент бизнес-юнита по розничному страхованию Группа «Ренессанс страхование» 4 Якимишен Кирилл Григорьевич Директор по продажам «Зетта Страхование» Строительство 1 Тумайкина Ольга Витальевна Коммерческий директор ГК ФСК 2 Коробкова Анна Витальевна Руководитель бизнес направления «Продажи» «Донстрой» 3 Храпов Кирилл Михайлович Коммерческий директор ГК «Самолет» 4 Болотский Дмитрий Николаевич Директор по коммерции ГК «Нацпроектстрой» 5 Недря Кристина Вячеславовна Директор коммерческого управления Stone Агафонова Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису Level Group Железнов Дмитрий Вячеславович Главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Приймак Вячеслав Владимирович Вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Эталон» Федоров Егор Валерьевич Вице-президент коммерческого блока GloraX Шишнина Алиса Нодариевна Коммерческий директор Pioneer Торговля 1 Медведев Дмитрий Владимирович Коммерческий директор Торговый дом «Перекресток» 2 Кириллин Олег Витальевич Коммерческий директор Simple Group 3 Фытова Марина Аркадьевна Коммерческий директор «Лемана ПРО» 4 Ломакова Екатерина Владимировна Вице-президент по коммерческой деятельности «Азбука вкуса» 5 Дёмин Сергей Александрович Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6 Абдрашитова Виктория Мирасовна Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Какуркина Эльвира Курбановна Коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления» ГК «Детский мир» Паршина Ольга Николаевна Операционный директор Metro Пачин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор Сеть гипермаркетов «О'Кей» Уваров Сергей Евгеньевич Коммерческий директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» Шиманчук Елена Андреевна Коммерческий директор Sokolov Транспорт 1 Мурев Дмитрий Иовчович* Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД 2 Ефремов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора Федеральная грузовая компания 3 Чернышев Александр Дмитриевич* Коммерческий директор Pony Express 4 Тесло-Данилов Алексей Олегович Директор по неавиационной коммерции «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Славгородская Екатерина Владимировна Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 2 Ларина Ольга Алексеевна Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 3 Королева Елена Юрьевна Коммерческий директор Фармфирма «Сотекс» 4 Скорняков Владимир Валерьевич Директор департамента продаж «Герофарм» Финансовый сектор 1 Обухов Алексей Алексеевич Руководитель блока «Розничный бизнес» «Альфа-Капитал» 2 Алутин Игорь Семенович Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московская биржа 3 Шкерин Егор Андреевич Коммерческий директор—директор департамента корпоративных продаж НПФ ВТБ 4 Мошляк Олег Валентинович Коммерческий директор НПФ «Эволюция» 5 Костин Андрей Геннадьевич Заместитель генерального директора «Балтийский лизинг» Сычев Артем Александрович Коммерческий директор Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Аулова Мария Станиславовна Директор по продажам «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Кадагидзе Леван Давидович Начальник департамента «Газпром нефть»