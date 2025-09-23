Топ-250 высших руководителей

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Генеральный директор hh.ru 2 Воробьева Оксана Сергеевна Директор по управлению МТС Web Services 3 Тихонов Андрей Геннадьевич Исполнительный директор «Лаборатория Касперского» 4 Тятюшев Максим Анатольевич Генеральный директор «СберТех» 5 Хачиян Александр Аркадьевич Основатель AWG 6 Михайлов Александр Георгиевич Управляющий директор «Ланит» 7 Урбанский Владимир Александрович Генеральный директор «МТС Линк» 8 Биккужин Рамиль Азаматович Генеральный директор МТС Exolve 9 Мартиросов Давид Игоревич Генеральный директор «Базис» 10 Ляпунов Игорь Валентинович Генеральный директор ГК «Солар» Андреев Николай Юрьевич Генеральный директор «Сбер А» Благов Арсен Георгиевич Генеральный директор «Лукоморье» Доможиров Евгений Владимирович Генеральный директор Cesca Доттер Александр Александрович Генеральный директор «Образовательные технологии ПРО» Зарубинский Игорь Владимирович Генеральный директор MWS Cloud Костин Александр Андреевич Управляющий директор X5 Tech Любимов Олег Игоревич Генеральный директор Selectel Парфун Алексей Владимирович Генеральный директор Ai influence Плужников Андрей Анатольевич Генеральный директор Hoff Tech Сивцев Илья Игоревич Генеральный директор Группа «Астра» Сизов Михаил Михайлович Управляющий партнер «Мобиус Технологии» Танский Михаил Михайлович Генеральный директор «Хантфлоу» Феркалюк Игорь Валентинович Управляющий директор «нетмонет» Фетисов Алексей Вячеславович* Генеральный директор ИТ-холдинг Т1 Чеклов Дмитрий Сергеевич Основатель Hybrid Коммерческие банки 1 Верхошинский Владимир Вячеславович Главный управляющий директор Альфа-банк 2 Иссопов Эдуард Александрович Председатель правления МТС-банк 3 Чижевский Илья Петрович Президент ОТП-банк 4 Овасапян Ваэ Шаваршович Генеральный директор Ozon Fintech 5 Пахомов Александр Владиславич* Президент—председатель правления Почта-банк 6 Попович Алексей Валерьевич Заместитель председателя Банк ГПБ 7 Шульга Андрей Сергеевич Председатель правления Банк «Финам» Коммуникационные и рекламные агентства 1 Лапук Мария Юрьевна Генеральный директор Коммуникационная группа Vinci Agency 2 Шокуров Александр Викторович Генеральный директор Kokoc Group 3 Глазова Лилия Ильдаровна Генеральный директор PR News 4 Баранников Андрей Петрович Генеральный директор SPN Communications 5 Сидоренко Валерий Геннадьевич Генеральный директор Digital-агентство «Интериум» 6 Мельникова Елена Андреевна Генеральный директор МТС AdTech 7 Мовсесян Екатерина Михайловна Генеральный директор КРОС 8 Полкан Григорий Алексеевич Генеральный директор Demis Group 9 Кудрявцев Павел Сергеевич Генеральный директор be all bright! group 10 Федин Алексей Владимирович Исполнительный директор MAGNETTO.PRO Архангельская Екатерина Александровна Управляющий партнер AMDG x RQ Белобородов Михаил Михайлович Генеральный директор RTA Богдан Екатерина Сергеевна Генеральный директор «Экран» Кольмиллер Анна Георгиевна Исполнительный директор Rassvet.digital Коноплёв Кирилл Евгеньевич Владелец и основатель D Innovate Group Майор Константин Валерьевич Генеральный директор Медиахолдинг МАЕР Михалевская Татьяна Николаевна Генеральный директор Red Digital Обрезков Николай Николаевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Орта» Пархоменко Варвара Владимировна Управляющий директор Realweb Пикунова Елена Юрьевна Основатель и генеральный директор Zen Mobile Agency Ромодина Олеся Викторовна Генеральный директор Группа RW+ Рудакова Лариса Анатольевна Президент Коммуникационная группа «МедиаЛайн» Ступников Владимир Викторович Генеральный директор Коммуникационное агентство «Аура» Тринич-Афанасьева Елизавета Махмутовна Управляющий директор креативного подразделения «СберМаркетинг» Туркевич Дмитрий Андреевич Генеральный директор MediaSniper Фортуна Лариса Викторовна Президент Beetl Цыденова Азия Нимаевна Cооснователь, генеральный директор Novikov TV Novikov TV Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Фришман Анатолий Семенович Генеральный директор «Свеза-Лес» Машиностроение 1 Кучеров Дмитрий Андреевич Генеральный директор «Электрорешения» 2 Котов Игорь Владимирович Генеральный директор «Росатом Машиностроение» 3 Петухов Евгений Анатольевич Президент—генеральный директор «Автотор» 4 Майоров Игорь Николаевич Генеральный директор Meteor Lift 5 Власенко Андрей Витальевич Генеральный директор «ЛокоТех» 6 Середа Павел Валерьевич Генеральный директор MGC Group Медиабизнес 1 Баланова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Национальная Медиа Группа 2 Канделаки Тинатин Гивиевна Управляющий директор ГПМ РТВ 3 Слащёва Юлиана Юрьевна Председатель совета директоров «Союзмультфильм» 4 Маляревская Любовь Аркадьевна Генеральный директор Русская Медиагруппа 5 Доронов Илья Алексеевич Управляющий директор Телеканал РБК 6 Шкулёв Виктор Михайлович Президент «Шкулёв Холдинг» 7 Веснина Наталья Вячеславовна Генеральный директор Медиахолдинг Independent Media 8 Терещук Вадим Игоревич Генеральный директор ГПМ «Радио» 9 Некрасова Маргарита Александровна Руководитель Радио Sputnik 10 Немчина Юлия Викторовна Генеральный директор Группа компаний «Рики» Арапов Денис Дмитриевич Генеральный директор LIFE Верещагин Вадим Леонидович Генеральный директор «Централ Партнершип Сейлз Хаус» Витковский Дмитрий Зигмундович Директор «Фонтанка.ру» Водахов Аркадий Асланбекович Генеральный продюсер ТНТ Гндолян Роберт Робертович Генеральный директор Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» Грачев Дмитрий Евгеньевич Заместитель главного редактора—главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа» Зиннатуллина Алина Айратовна Генеральный директор «Инсайт Люди» Иванова Анна Владимировна Директор департамента контента и технологий, исполнительный директор Портал «Рамблер» Иксанов Максим Тахирович Генеральный директор News Media Holding Канаев Петр Геннадьевич Руководитель Объединенная редакция РБК Митрофанова Софья Тристановна Генеральный директор «МТС Медиа» Мухаметзянова Альбина Амирзяновна Генеральный директор и генеральный продюсер Анимационная компания «Ярко» Носова Олеся Вячеславовна Генеральный директор, главный редактор Медиагруппа «Комсомольская правда» Обухов Константин Игоревич Генеральный продюсер Телеканал ТВ-3 Павлов Игнатий Маратович Генеральный директор «Ведомости» Пасова Мария Михайловна Операционный директор Телеканал «Пятница!» Плотникова Надежда Семеновна Генеральный директор «ФедералПресс» Погорелый Юрий Андреевич Заместитель генерального директора Информационное агентство «Интерфакс» Рудницкий Георгий Михайлович Генеральный директор Редакция газеты «Вечерняя Москва» Ряжских Андрей Васильевич Генеральный директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Стамболцян Сергей Оганесович Генеральный директор ГПМ «Проекты» Столярский Роман Борисович Исполнительный директор ТПО «Ред Медиа» Тащин Александр Григорьевич Генеральный продюсер «Матч ТВ» Цыпер Андрей Сергеевич Исполнительный директор Rambler&Co Щербакова Маргарита Александровна Исполнительный директор SOSTAV Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Шевелев Александр Анатольевич Генеральный директор «Северсталь» 2 Востоков Алексей Александрович Генеральный директор «Полюс» 3 Шиляев Павел Владимирович Генеральный директор Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Ершов Роман Владимирович Президент Askona Life Group 2 Зингман Вадим Яковлевич Президент «Альфа-Групп» 3 Илиопуло Андрей Андреевич Президент ГК «Новард» 4 Дыбко Кирилл Владимирович Исполнительный директор «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Кондрашова Марина Васильевна Генеральный директор Getblogger 2 Айнетдинов Рустам Хафисович Исполнительный директор Skyeng 3 Иванов Алексей Валерьевич Генеральный директор Kion 4 Юнусова Динара Абдульберовна Генеральный директор «Банки.ру» 5 Григорьев Дмитрий Константинович Генеральный директор «Циан» 6 Минин Михаил Владимирович Генеральный директор МТС Live 7 Кожемякин Владислав Валерьевич Генеральный директор «Сберобразование» 8 Кабалкин Денис Витальевич Генеральный директор Vitamin.tools 9 Медведь Руслан Григорьевич Генеральный директор Pari 10 Чухнова Евгения Леонидовна Генеральный директор «РЖД — Цифровые пассажирские решения» Гостев Андрей Алексеевич Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Донмез Гюванч Директор «Магнит OMNI» Желяпов Виталий Андреевич Генеральный директор Buzzoola Кочеткова Дарья Владимировна Управляющий директор «Островок!» Крайник Александр Анатольевич Генеральный директор «Сравни» Крутов Дмитрий Валерьевич Генеральный директор Образовательный холдинг Skillbox Овчаров Данила Викторович Генеральный директор «РИТМ Медиа» (бренд Yappy) Панкрушев Дмитрий Викторович Руководитель RuStore Снигирева Марианна Владимировна Генеральный директор «Нетология» Шабашкевич Никита Вячеславович Основатель—генеральный директор SkillStaff Производство потребительских товаров 1 Гончарова Ирина Сергеевна Вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Вильк Святослав Михайлович Генеральный директор Холдинг «Аква» 3 Манёнок Александр Александрович Генеральный директор Askona 4 Никольский Евгений Генеральный директор «JTI Россия» 5 Миронова Анна Николаевна Генеральный директор «Объединенные пивоварни» 6 Артюкова Мария Сергеевна Директор по операционной эффективности Siberian Wellness 7 Давидюк Андрей Павлович Генеральный директор «Моторика» 8 Столбовских Елена Борисовна Председатель правления Алкогольная Cибирская группа 9 Кожевников Михаил Юрьевич Президент ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Чернин Максим Борисович Генеральный директор «Доктор рядом Холдинг» 2 Дмитриева Наталья Викторовна Генеральный директор «СберСеллер» 3 Бекренёв Сергей Сергеевич Президент ELS Group 4 Ким Александр Анатольевич Ректор Московская школа управления Сколково 5 Эрвиц Леонид Маркович Управляющий партнер, глава корпоративной практики Level Legal Services 6 Тышковский Роман Александрович Управляющий партнер The Edgers 7 Соомре Катрин Олавиевна Генеральный директор Медтехкомпания «Доктор рядом» 8 Лемберг Ксения Александровна Генеральный директор Клиники «Атлас» 9 Саликов Сергей Николаевич Генеральный директор Ancor 10 Казанский Николай Владиславович Управляющий партнер Nikoliers Арабаджян Сергей Игоревич Генеральный директор «Ниармедик» Базаров Дмитрий Леонидович Управляющий партнер BGP Litigation Борисов Константин Андреевич Генеральный директор Support Partners Крутильников Константин Владимирович Управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Вертикаль» Матюшин Михаил Владимирович Генеральный директор Nexign Упитис Полина Владимировна Директор Core PR Хлюстов Павел Витальевич Управляющий партнер Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Цой Наталья Вячеславовна Управляющий партнер Группа компаний «Мариллион» Шапигузов Сергей Михайлович Президент «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Шатова Нелли Борисовна Генеральный директор Vizant Group Связь и телекоммуникации 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Генеральный директор «МегаФон» 2 Анохин Сергей Николаевич Генеральный директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Бызов Дмитрий Владимирович Генеральный директор Mango Office 4 Волков Михаил Юрьевич Генеральный директор «Почта России» Сельское хозяйство 1 Недужко Андрей Михайлович Генеральный директор Агрохолдинг «Степь» 2 Вовк Андрей Михайлович Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Сервис 1 Биба Александр Петрович Президент Cosmos Hotel Group 2 Соколов Андрей Геннадиевич Президент ГК «Медси» 3 Швецов Денис Евгеньевич Генеральный директор «СберЗдоровье» 4 Осин Михаил Марсельевич Генеральный директор Ozon Travel 5 Ступин Родион Сергеевич Генеральный директор Сеть клиник «Будь Здоров» 6 Селендеева Оксана Николаевна Основатель Coddy 7 Демура Тарас Александрович Председатель совета директоров Fun&Sun 8 Шаманская Татьяна Владимировна Генеральный директор Rostic's 9 Костеева Маргарита Валерьевна Президент «Росинтер Ресторантс» 10 Ситников Иван Валерьевич Генеральный директор DDX Fitness Ахмечет Дмитрий Аркадьевич Генеральный директор Sol Partners Шапиро Антон Аркадьевич Генеральный директор «Столото» Страхование 1 Попов Дмитрий Владимирович Заместитель генерального директора по ДМС—исполнительный директор «Ингосстрах» 2 Шепелев Максим Валентинович Генеральный директор «Росгосстрах» 3 Гадлиба Юлия Олеговна Генеральный директор Группа «Ренессанс страхование» 4 Черников Владимир Владимирович Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» 5 Худяков Сергей Владимирович Генеральный директор Mainsgroup 6 Смирнов Валерий Валерьевич Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» 7 Фатьянов Игорь Сергеевич Генеральный директор «Зетта Страхование» 8 Тихонова Майя Александровна Генеральный директор СК «Согласие» 9 Тарновский Александр Яковлевич Генеральный директор Страховой дом ВСК Строительство 1 Акиньшина Анна Николаевна Генеральный директор Группа «Самолет» 2 Игнахин Кирилл Игоревич Генеральный директор Level Group 3 Киселев Станислав Владиславович Генеральный директор ГК «Кортрос» 4 Бузулуцкий Михаил Игоревич Президент ГК «Эталон» 5 Дерябина Алена Викторовна Генеральный директор «Донстрой» 6 Мирошников Алексей Александрович Генеральный директор Piоneer 7 Кашинский Дмитрий Борисович Президент GloraX 8 Трубников Дмитрий Александрович Генеральный директор «ФСК Девелопмент» 9 Гейзер Максим Георгиевич Генеральный директор и акционер Stone 10 Крапивин Алексей Андреевич Генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Борисенко Антон Владимирович Генеральный директор «Сити21» Гайдуков Александр Олегович Руководитель «Страна Девелопмент» Маслёха Анастасия Владимировна Директор ГК «Точно» Мельников Антон Александрович Генеральный директор Metrika Investments Мухин Андрей Анатольевич Генеральный директор «Галс-Девелопмент» Тихонова Татьяна Владимировна Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Торговля 1 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 2 Лобачева Екатерина Владимировна Президент Х5 Group 3 Гришаков Максим Петрович Генеральный директор Lamoda 4 Поляков Николай Валерьевич Генеральный директор Sokolov 5 Смыков Тихон Демидович Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group 6 Сологуб Денис Николаевич Президент «Азбука вкуса» 7 Губанов Андрей Борисович Генеральный директор Розничная сеть МТС 8 Кнутов Евгений Васильевич Директор по производству «Ювелит» 9 Давыдова Мария Сергеевна Генеральный директор ГК «Детский мир» 10 Полякова Раиса Тельмановна Управляющий директор Торговый дом «Перекресток» Гришак Александр Иванович Генеральный директор Familia Королева Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам МБ РУС Курбатов Владислав Александрович Генеральный директор Торговая сеть «Пятерочка» Лазарев Дмитрий Сергеевич Генеральный директор «585*Золотой» Луканин Виктор Евгеньевич Генеральный директор «Столото Ритейл» Транспорт 1 Белозёров Олег Валентинович Генеральный директор—председатель правления РЖД 2 Александровский Сергей Владимирович Генеральный директор «Аэрофлот» 3 Туринге Иван Олегович Генеральный директор «МТС Юрент» 4 Сергеев Леонид Владимирович Генеральный директор «Воздушные Ворота Северной столицы» 5 Мингажев Эдуард Радикович Генеральный директор «Ситидрайв» 6 Бехтина Елена Александровна Председатель комитета по стратегии при совете директоров «Делимобиль» 7 Мироненко Максим Владимирович Генеральный директор «Газпромтранс» 8 Иванов Петр Валерьевич Президент Транспортная группа FESCO 9 Дреничев Андрей Михайлович Генеральный директор** Федеральная грузовая компания 10 Сивков Арташес Владимирович Председатель совета директоров «ЛогЛаб» Акимов Андрей Валерьевич Генеральный директор «Аэроэкспресс» Гром Алексей Николаевич Генеральный директор UTLC ERA Фармацевтика 1 Муратов Рустем Булатович Генеральный директор «Биннофарм Групп» 2 Погодина Екатерина Борисовна Управляющий директор Johnson & Johnson Innovative Medicine 3 Попов Борис Федорович Генеральный директор «Ригла» 4 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 5 Музяев Вадим Геннадьевич Президент «Протек» 6 Никулина Ирина Валерьевна Генеральный директор «Буарон» УК в финансовом секторе 1 Кривошеева Ирина Владимировна Генеральный директор «Альфа-Капитал» 2 Бершадский Андрей Вячеславович Генеральный директор Управляющая компания «Первая» 3 Галимнуров Альберт Фидаилович Генеральный директор УК БКС 4 Исмайлов Вячеслав Вячеславович Генеральный директор «КСП Капитал УА» Финансовый сектор 1 Жидков Виктор Олегович Председатель правления Московская биржа 2 Пудовкин Алексей Васильевич Управляющий директор ДОМ.РФ 3 Кочетков Владислав Вячеславович Президент—председатель правления «Финам менеджмент» 4 Петров Константин Сергеевич Генеральный директор «ВТБ Регистратор» 5 Гнедовский Алексей Дмитриевич Генеральный директор ИК «Велес Капитал» 6 Лысенко Игорь Евгеньевич Генеральный директор «СберФакторинг» 7 Шейкина Елена Николаевна Председатель правления Единый ЦУПИС 8 Целищев Дмитрий Анатольевич Управляющий директор «Риком-Траст» Химическая промышленность 1 Грачёв Михаил Николаевич Генеральный директор Grass 2 Мор Антон Павлович Генеральный директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Колмогоров Владимир Васильевич Генеральный директор Эн+ 2 Харитонов Андрей Юрьевич Директор «Иркутскэнегосбыт» 3 Борисычев Андрей Владимирович Генеральный директор «Сервис Инжиниринг Системс»