Топ-250 высших руководителей

|Информационные технологии
|1
|Сергиенков Дмитрий Сергеевич
|Генеральный директор
|hh.ru
|2
|Воробьева Оксана Сергеевна
|Директор по управлению
|МТС Web Services
|3
|Тихонов Андрей Геннадьевич
|Исполнительный директор
|«Лаборатория Касперского»
|4
|Тятюшев Максим Анатольевич
|Генеральный директор
|«СберТех»
|5
|Хачиян Александр Аркадьевич
|Основатель
|AWG
|6
|Михайлов Александр Георгиевич
|Управляющий директор
|«Ланит»
|7
|Урбанский Владимир Александрович
|Генеральный директор
|«МТС Линк»
|8
|Биккужин Рамиль Азаматович
|Генеральный директор
|МТС Exolve
|9
|Мартиросов Давид Игоревич
|Генеральный директор
|«Базис»
|10
|Ляпунов Игорь Валентинович
|Генеральный директор
|ГК «Солар»
|
|Андреев Николай Юрьевич
|Генеральный директор
|«Сбер А»
|
|Благов Арсен Георгиевич
|Генеральный директор
|«Лукоморье»
|
|Доможиров Евгений Владимирович
|Генеральный директор
|Cesca
|
|Доттер Александр Александрович
|Генеральный директор
|«Образовательные технологии ПРО»
|
|Зарубинский Игорь Владимирович
|Генеральный директор
|MWS Cloud
|
|Костин Александр Андреевич
|Управляющий директор
|X5 Tech
|
|Любимов Олег Игоревич
|Генеральный директор
|Selectel
|
|Парфун Алексей Владимирович
|Генеральный директор
|Ai influence
|
|Плужников Андрей Анатольевич
|Генеральный директор
|Hoff Tech
|
|Сивцев Илья Игоревич
|Генеральный директор
|Группа «Астра»
|
|Сизов Михаил Михайлович
|Управляющий партнер
|«Мобиус Технологии»
|
|Танский Михаил Михайлович
|Генеральный директор
|«Хантфлоу»
|
|Феркалюк Игорь Валентинович
|Управляющий директор
|«нетмонет»
|
|Фетисов Алексей Вячеславович*
|Генеральный директор
|ИТ-холдинг Т1
|
|Чеклов Дмитрий Сергеевич
|Основатель
|Hybrid
|Коммерческие банки
|1
|Верхошинский Владимир Вячеславович
|Главный управляющий директор
|Альфа-банк
|2
|Иссопов Эдуард Александрович
|Председатель правления
|МТС-банк
|3
|Чижевский Илья Петрович
|Президент
|ОТП-банк
|4
|Овасапян Ваэ Шаваршович
|Генеральный директор
|Ozon Fintech
|5
|Пахомов Александр Владиславич*
|Президент—председатель правления
|Почта-банк
|6
|Попович Алексей Валерьевич
|Заместитель председателя
|Банк ГПБ
|7
|Шульга Андрей Сергеевич
|Председатель правления
|Банк «Финам»
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Лапук Мария Юрьевна
|Генеральный директор
|Коммуникационная группа Vinci Agency
|2
|Шокуров Александр Викторович
|Генеральный директор
|Kokoc Group
|3
|Глазова Лилия Ильдаровна
|Генеральный директор
|PR News
|4
|Баранников Андрей Петрович
|Генеральный директор
|SPN Communications
|5
|Сидоренко Валерий Геннадьевич
|Генеральный директор
|Digital-агентство «Интериум»
|6
|Мельникова Елена Андреевна
|Генеральный директор
|МТС AdTech
|7
|Мовсесян Екатерина Михайловна
|Генеральный директор
|КРОС
|8
|Полкан Григорий Алексеевич
|Генеральный директор
|Demis Group
|9
|Кудрявцев Павел Сергеевич
|Генеральный директор
|be all bright! group
|10
|Федин Алексей Владимирович
|Исполнительный директор
|MAGNETTO.PRO
|
|Архангельская Екатерина Александровна
|Управляющий партнер
|AMDG x RQ
|
|Белобородов Михаил Михайлович
|Генеральный директор
|RTA
|
|Богдан Екатерина Сергеевна
|Генеральный директор
|«Экран»
|
|Кольмиллер Анна Георгиевна
|Исполнительный директор
|Rassvet.digital
|
|Коноплёв Кирилл Евгеньевич
|Владелец и основатель
|D Innovate Group
|
|Майор Константин Валерьевич
|Генеральный директор
|Медиахолдинг МАЕР
|
|Михалевская Татьяна Николаевна
|Генеральный директор
|Red Digital
|
|Обрезков Николай Николаевич
|Генеральный директор
|Коммуникационная группа «Орта»
|
|Пархоменко Варвара Владимировна
|Управляющий директор
|Realweb
|
|Пикунова Елена Юрьевна
|Основатель и генеральный директор
|Zen Mobile Agency
|
|Ромодина Олеся Викторовна
|Генеральный директор
|Группа RW+
|
|Рудакова Лариса Анатольевна
|Президент
|Коммуникационная группа «МедиаЛайн»
|
|Ступников Владимир Викторович
|Генеральный директор
|Коммуникационное агентство «Аура»
|
|Тринич-Афанасьева Елизавета Махмутовна
|Управляющий директор креативного подразделения
|«СберМаркетинг»
|
|Туркевич Дмитрий Андреевич
|Генеральный директор
|MediaSniper
|
|Фортуна Лариса Викторовна
|Президент
|Beetl
|
|Цыденова Азия Нимаевна
|Cооснователь, генеральный директор Novikov TV
|Novikov TV
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Фришман Анатолий Семенович
|Генеральный директор
|«Свеза-Лес»
|Машиностроение
|1
|Кучеров Дмитрий Андреевич
|Генеральный директор
|«Электрорешения»
|2
|Котов Игорь Владимирович
|Генеральный директор
|«Росатом Машиностроение»
|3
|Петухов Евгений Анатольевич
|Президент—генеральный директор
|«Автотор»
|4
|Майоров Игорь Николаевич
|Генеральный директор
|Meteor Lift
|5
|Власенко Андрей Витальевич
|Генеральный директор
|«ЛокоТех»
|6
|Середа Павел Валерьевич
|Генеральный директор
|MGC Group
|Медиабизнес
|1
|Баланова Светлана Евгеньевна
|Генеральный директор
|Национальная Медиа Группа
|2
|Канделаки Тинатин Гивиевна
|Управляющий директор
|ГПМ РТВ
|3
|Слащёва Юлиана Юрьевна
|Председатель совета директоров
|«Союзмультфильм»
|4
|Маляревская Любовь Аркадьевна
|Генеральный директор
|Русская Медиагруппа
|5
|Доронов Илья Алексеевич
|Управляющий директор
|Телеканал РБК
|6
|Шкулёв Виктор Михайлович
|Президент
|«Шкулёв Холдинг»
|7
|Веснина Наталья Вячеславовна
|Генеральный директор
|Медиахолдинг Independent Media
|8
|Терещук Вадим Игоревич
|Генеральный директор
|ГПМ «Радио»
|9
|Некрасова Маргарита Александровна
|Руководитель
|Радио Sputnik
|10
|Немчина Юлия Викторовна
|Генеральный директор
|Группа компаний «Рики»
|
|Арапов Денис Дмитриевич
|Генеральный директор
|LIFE
|
|Верещагин Вадим Леонидович
|Генеральный директор
|«Централ Партнершип Сейлз Хаус»
|
|Витковский Дмитрий Зигмундович
|Директор
|«Фонтанка.ру»
|
|Водахов Аркадий Асланбекович
|Генеральный продюсер
|ТНТ
|
|Гндолян Роберт Робертович
|Генеральный директор
|Медиахолдинг «Цифровое Телевидение»
|
|Грачев Дмитрий Евгеньевич
|Заместитель главного редактора—главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ
|«Москва Медиа»
|
|Зиннатуллина Алина Айратовна
|Генеральный директор
|«Инсайт Люди»
|
|Иванова Анна Владимировна
|Директор департамента контента и технологий, исполнительный директор
|Портал «Рамблер»
|
|Иксанов Максим Тахирович
|Генеральный директор
|News Media Holding
|
|Канаев Петр Геннадьевич
|Руководитель
|Объединенная редакция РБК
|
|Митрофанова Софья Тристановна
|Генеральный директор
|«МТС Медиа»
|
|Мухаметзянова Альбина Амирзяновна
|Генеральный директор и генеральный продюсер
|Анимационная компания «Ярко»
|
|Носова Олеся Вячеславовна
|Генеральный директор, главный редактор
|Медиагруппа «Комсомольская правда»
|
|Обухов Константин Игоревич
|Генеральный продюсер
|Телеканал ТВ-3
|
|Павлов Игнатий Маратович
|Генеральный директор
|«Ведомости»
|
|Пасова Мария Михайловна
|Операционный директор
|Телеканал «Пятница!»
|
|Плотникова Надежда Семеновна
|Генеральный директор
|«ФедералПресс»
|
|Погорелый Юрий Андреевич
|Заместитель генерального директора
|Информационное агентство «Интерфакс»
|
|Рудницкий Георгий Михайлович
|Генеральный директор
|Редакция газеты «Вечерняя Москва»
|
|Ряжских Андрей Васильевич
|Генеральный директор
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|
|Стамболцян Сергей Оганесович
|Генеральный директор
|ГПМ «Проекты»
|
|Столярский Роман Борисович
|Исполнительный директор
|ТПО «Ред Медиа»
|
|Тащин Александр Григорьевич
|Генеральный продюсер
|«Матч ТВ»
|
|Цыпер Андрей Сергеевич
|Исполнительный директор
|Rambler&Co
|
|Щербакова Маргарита Александровна
|Исполнительный директор
|SOSTAV
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Шевелев Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Северсталь»
|2
|Востоков Алексей Александрович
|Генеральный директор
|«Полюс»
|3
|Шиляев Павел Владимирович
|Генеральный директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Ершов Роман Владимирович
|Президент
|Askona Life Group
|2
|Зингман Вадим Яковлевич
|Президент
|«Альфа-Групп»
|3
|Илиопуло Андрей Андреевич
|Президент
|ГК «Новард»
|4
|Дыбко Кирилл Владимирович
|Исполнительный директор
|«Техноимпульс»
|Онлайн-платформы
|1
|Кондрашова Марина Васильевна
|Генеральный директор
|Getblogger
|2
|Айнетдинов Рустам Хафисович
|Исполнительный директор
|Skyeng
|3
|Иванов Алексей Валерьевич
|Генеральный директор
|Kion
|4
|Юнусова Динара Абдульберовна
|Генеральный директор
|«Банки.ру»
|5
|Григорьев Дмитрий Константинович
|Генеральный директор
|«Циан»
|6
|Минин Михаил Владимирович
|Генеральный директор
|МТС Live
|7
|Кожемякин Владислав Валерьевич
|Генеральный директор
|«Сберобразование»
|8
|Кабалкин Денис Витальевич
|Генеральный директор
|Vitamin.tools
|9
|Медведь Руслан Григорьевич
|Генеральный директор
|Pari
|10
|Чухнова Евгения Леонидовна
|Генеральный директор
|«РЖД — Цифровые пассажирские решения»
|
|Гостев Андрей Алексеевич
|Директор по стратегии и операциям
|«ВКонтакте»
|
|Донмез Гюванч
|Директор
|«Магнит OMNI»
|
|Желяпов Виталий Андреевич
|Генеральный директор
|Buzzoola
|
|Кочеткова Дарья Владимировна
|Управляющий директор
|«Островок!»
|
|Крайник Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Сравни»
|
|Крутов Дмитрий Валерьевич
|Генеральный директор
|Образовательный холдинг Skillbox
|
|Овчаров Данила Викторович
|Генеральный директор
|«РИТМ Медиа» (бренд Yappy)
|
|Панкрушев Дмитрий Викторович
|Руководитель
|RuStore
|
|Снигирева Марианна Владимировна
|Генеральный директор
|«Нетология»
|
|Шабашкевич Никита Вячеславович
|Основатель—генеральный директор
|SkillStaff
|Производство потребительских товаров
|1
|Гончарова Ирина Сергеевна
|Вице-президент по туризму и специальным проектам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Вильк Святослав Михайлович
|Генеральный директор
|Холдинг «Аква»
|3
|Манёнок Александр Александрович
|Генеральный директор
|Askona
|4
|Никольский Евгений
|Генеральный директор
|«JTI Россия»
|5
|Миронова Анна Николаевна
|Генеральный директор
|«Объединенные пивоварни»
|6
|Артюкова Мария Сергеевна
|Директор по операционной эффективности
|Siberian Wellness
|7
|Давидюк Андрей Павлович
|Генеральный директор
|«Моторика»
|8
|Столбовских Елена Борисовна
|Председатель правления
|Алкогольная Cибирская группа
|9
|Кожевников Михаил Юрьевич
|Президент
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Чернин Максим Борисович
|Генеральный директор
|«Доктор рядом Холдинг»
|2
|Дмитриева Наталья Викторовна
|Генеральный директор
|«СберСеллер»
|3
|Бекренёв Сергей Сергеевич
|Президент
|ELS Group
|4
|Ким Александр Анатольевич
|Ректор
|Московская школа управления Сколково
|5
|Эрвиц Леонид Маркович
|Управляющий партнер, глава корпоративной практики
|Level Legal Services
|6
|Тышковский Роман Александрович
|Управляющий партнер
|The Edgers
|7
|Соомре Катрин Олавиевна
|Генеральный директор
|Медтехкомпания «Доктор рядом»
|8
|Лемберг Ксения Александровна
|Генеральный директор
|Клиники «Атлас»
|9
|Саликов Сергей Николаевич
|Генеральный директор
|Ancor
|10
|Казанский Николай Владиславович
|Управляющий партнер
|Nikoliers
|
|Арабаджян Сергей Игоревич
|Генеральный директор
|«Ниармедик»
|
|Базаров Дмитрий Леонидович
|Управляющий партнер
|BGP Litigation
|
|Борисов Константин Андреевич
|Генеральный директор
|Support Partners
|
|Крутильников Константин Владимирович
|Управляющий партнер, адвокат
|Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Вертикаль»
|
|Матюшин Михаил Владимирович
|Генеральный директор
|Nexign
|
|Упитис Полина Владимировна
|Директор
|Core PR
|
|Хлюстов Павел Витальевич
|Управляющий партнер
|Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры»
|
|Цой Наталья Вячеславовна
|Управляющий партнер
|Группа компаний «Мариллион»
|
|Шапигузов Сергей Михайлович
|Президент
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|
|Шатова Нелли Борисовна
|Генеральный директор
|Vizant Group
|Связь и телекоммуникации
|1
|Помбухчан Хачатур Эдуардович
|Генеральный директор
|«МегаФон»
|2
|Анохин Сергей Николаевич
|Генеральный директор
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Бызов Дмитрий Владимирович
|Генеральный директор
|Mango Office
|4
|Волков Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|«Почта России»
|Сельское хозяйство
|1
|Недужко Андрей Михайлович
|Генеральный директор
|Агрохолдинг «Степь»
|2
|Вовк Андрей Михайлович
|Генеральный директор
|«ФосАгро-Регион»
|Сервис
|1
|Биба Александр Петрович
|Президент
|Cosmos Hotel Group
|2
|Соколов Андрей Геннадиевич
|Президент
|ГК «Медси»
|3
|Швецов Денис Евгеньевич
|Генеральный директор
|«СберЗдоровье»
|4
|Осин Михаил Марсельевич
|Генеральный директор
|Ozon Travel
|5
|Ступин Родион Сергеевич
|Генеральный директор
|Сеть клиник «Будь Здоров»
|6
|Селендеева Оксана Николаевна
|Основатель
|Coddy
|7
|Демура Тарас Александрович
|Председатель совета директоров
|Fun&Sun
|8
|Шаманская Татьяна Владимировна
|Генеральный директор
|Rostic's
|9
|Костеева Маргарита Валерьевна
|Президент
|«Росинтер Ресторантс»
|10
|Ситников Иван Валерьевич
|Генеральный директор
|DDX Fitness
|
|Ахмечет Дмитрий Аркадьевич
|Генеральный директор
|Sol Partners
|
|Шапиро Антон Аркадьевич
|Генеральный директор
|«Столото»
|Страхование
|1
|Попов Дмитрий Владимирович
|Заместитель генерального директора по ДМС—исполнительный директор
|«Ингосстрах»
|2
|Шепелев Максим Валентинович
|Генеральный директор
|«Росгосстрах»
|3
|Гадлиба Юлия Олеговна
|Генеральный директор
|Группа «Ренессанс страхование»
|4
|Черников Владимир Владимирович
|Генеральный директор
|«Ингосстрах-Жизнь»
|5
|Худяков Сергей Владимирович
|Генеральный директор
|Mainsgroup
|6
|Смирнов Валерий Валерьевич
|Генеральный директор
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|7
|Фатьянов Игорь Сергеевич
|Генеральный директор
|«Зетта Страхование»
|8
|Тихонова Майя Александровна
|Генеральный директор
|СК «Согласие»
|9
|Тарновский Александр Яковлевич
|Генеральный директор
|Страховой дом ВСК
|Строительство
|1
|Акиньшина Анна Николаевна
|Генеральный директор
|Группа «Самолет»
|2
|Игнахин Кирилл Игоревич
|Генеральный директор
|Level Group
|3
|Киселев Станислав Владиславович
|Генеральный директор
|ГК «Кортрос»
|4
|Бузулуцкий Михаил Игоревич
|Президент
|ГК «Эталон»
|5
|Дерябина Алена Викторовна
|Генеральный директор
|«Донстрой»
|6
|Мирошников Алексей Александрович
|Генеральный директор
|Piоneer
|7
|Кашинский Дмитрий Борисович
|Президент
|GloraX
|8
|Трубников Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|«ФСК Девелопмент»
|9
|Гейзер Максим Георгиевич
|Генеральный директор и акционер
|Stone
|10
|Крапивин Алексей Андреевич
|Генеральный директор
|ГК «Нацпроектстрой»
|
|Борисенко Антон Владимирович
|Генеральный директор
|«Сити21»
|
|Гайдуков Александр Олегович
|Руководитель
|«Страна Девелопмент»
|
|Маслёха Анастасия Владимировна
|Директор
|ГК «Точно»
|
|Мельников Антон Александрович
|Генеральный директор
|Metrika Investments
|
|Мухин Андрей Анатольевич
|Генеральный директор
|«Галс-Девелопмент»
|
|Тихонова Татьяна Владимировна
|Генеральный директор
|«РГ-Девелопмент»
|Торговля
|1
|Кузин Александр Владимирович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть 36,6
|2
|Лобачева Екатерина Владимировна
|Президент
|Х5 Group
|3
|Гришаков Максим Петрович
|Генеральный директор
|Lamoda
|4
|Поляков Николай Валерьевич
|Генеральный директор
|Sokolov
|5
|Смыков Тихон Демидович
|Президент и управляющий партнер
|Inventive Retail Group
|6
|Сологуб Денис Николаевич
|Президент
|«Азбука вкуса»
|7
|Губанов Андрей Борисович
|Генеральный директор
|Розничная сеть МТС
|8
|Кнутов Евгений Васильевич
|Директор по производству
|«Ювелит»
|9
|Давыдова Мария Сергеевна
|Генеральный директор
|ГК «Детский мир»
|10
|Полякова Раиса Тельмановна
|Управляющий директор
|Торговый дом «Перекресток»
|
|Гришак Александр Иванович
|Генеральный директор
|Familia
|
|Королева Наталья Анатольевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|МБ РУС
|
|Курбатов Владислав Александрович
|Генеральный директор
|Торговая сеть «Пятерочка»
|
|Лазарев Дмитрий Сергеевич
|Генеральный директор
|«585*Золотой»
|
|Луканин Виктор Евгеньевич
|Генеральный директор
|«Столото Ритейл»
|Транспорт
|1
|Белозёров Олег Валентинович
|Генеральный директор—председатель правления
|РЖД
|2
|Александровский Сергей Владимирович
|Генеральный директор
|«Аэрофлот»
|3
|Туринге Иван Олегович
|Генеральный директор
|«МТС Юрент»
|4
|Сергеев Леонид Владимирович
|Генеральный директор
|«Воздушные Ворота Северной столицы»
|5
|Мингажев Эдуард Радикович
|Генеральный директор
|«Ситидрайв»
|6
|Бехтина Елена Александровна
|Председатель комитета по стратегии при совете директоров
|«Делимобиль»
|7
|Мироненко Максим Владимирович
|Генеральный директор
|«Газпромтранс»
|8
|Иванов Петр Валерьевич
|Президент
|Транспортная группа FESCO
|9
|Дреничев Андрей Михайлович
|Генеральный директор**
|Федеральная грузовая компания
|10
|Сивков Арташес Владимирович
|Председатель совета директоров
|«ЛогЛаб»
|
|Акимов Андрей Валерьевич
|Генеральный директор
|«Аэроэкспресс»
|
|Гром Алексей Николаевич
|Генеральный директор
|UTLC ERA
|Фармацевтика
|1
|Муратов Рустем Булатович
|Генеральный директор
|«Биннофарм Групп»
|2
|Погодина Екатерина Борисовна
|Управляющий директор
|Johnson & Johnson Innovative Medicine
|3
|Попов Борис Федорович
|Генеральный директор
|«Ригла»
|4
|Родионов Петр Петрович
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|5
|Музяев Вадим Геннадьевич
|Президент
|«Протек»
|6
|Никулина Ирина Валерьевна
|Генеральный директор
|«Буарон»
|УК в финансовом секторе
|1
|Кривошеева Ирина Владимировна
|Генеральный директор
|«Альфа-Капитал»
|2
|Бершадский Андрей Вячеславович
|Генеральный директор
|Управляющая компания «Первая»
|3
|Галимнуров Альберт Фидаилович
|Генеральный директор
|УК БКС
|4
|Исмайлов Вячеслав Вячеславович
|Генеральный директор
|«КСП Капитал УА»
|Финансовый сектор
|1
|Жидков Виктор Олегович
|Председатель правления
|Московская биржа
|2
|Пудовкин Алексей Васильевич
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|3
|Кочетков Владислав Вячеславович
|Президент—председатель правления
|«Финам менеджмент»
|4
|Петров Константин Сергеевич
|Генеральный директор
|«ВТБ Регистратор»
|5
|Гнедовский Алексей Дмитриевич
|Генеральный директор
|ИК «Велес Капитал»
|6
|Лысенко Игорь Евгеньевич
|Генеральный директор
|«СберФакторинг»
|7
|Шейкина Елена Николаевна
|Председатель правления
|Единый ЦУПИС
|8
|Целищев Дмитрий Анатольевич
|Управляющий директор
|«Риком-Траст»
|
|
|Химическая промышленность
|1
|Грачёв Михаил Николаевич
|Генеральный директор
|Grass
|2
|Мор Антон Павлович
|Генеральный директор
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Колмогоров Владимир Васильевич
|Генеральный директор
|Эн+
|2
|Харитонов Андрей Юрьевич
|Директор
|«Иркутскэнегосбыт»
|3
|Борисычев Андрей Владимирович
|Генеральный директор
|«Сервис Инжиниринг Системс»