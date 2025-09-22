Робот впервые поступил в докторантуру Шанхайского театрального института

Гуманоидный робот Xueba 01 (Сюеба, «Отличник 01») стал первым роботом-студентом в докторантуре Шанхайского театрального института (ШТИ), сообщает агентство «Синьхуа». Ему предстоит четырехлетнее обучение по специальности «Дизайн цифровых представлений» на факультете сценических искусств — будет изучать базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционных китайских опер.

Xueba 01 создан ШТИ и Шанхайским политехническим университетом (ШПУ) для разработки экспериментальных методов обучения в таких направлениях, как мультимодальное взаимодействие, художественное самовыражение и когнитивный рост. Рост робота 1,75 м, вес 32 кг. Создатели одели его в голубую рубашку с коротким рукавом.

Со ссылкой на одного из научных руководителей проекта Ли Цинду в сообщении говорится, что робот обладает «передовой сверхлегкой биомиметической структурой сухожилий» и способен отобразить более 100 различных выражений человеческого лица. Также он может регулировать свой рост и внешний вид, а также адаптировать в реальном времени свое выступление в зависимости от реакции аудитории и предлагать «почти безграничный спектр стилей». «На данном этапе он может исполнять партии из Хэнаньской, Шанхайской и Пекинской опер, но его движениям по-прежнему не хватает плавности и эстетической привлекательности. Нам нужно научить его учиться у профессиональных исполнителей»,— сказала Ли Цинду.

В начале августа South China Morning Post сообщала, что Xueba 01 впервые поступил в аспирантуру в университет.

Эрнест Филипповский