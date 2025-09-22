Трамп пообещал вернуть религию в США

На церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком президент США Дональд Трамп пообещал вернуть религию в страну.

«Нам придется вернуть религию в США, потому что без границ, закона, порядка и религии у вас по-настоящему нет страны. Мы хотим вернуть религию в Америку, хотим вернуть бога в наши прекрасные Соединенные Штаты»,— сказал он в своем выступлении.

После речи Дональд Трамп обнял вдову активиста Эрику Кирк, которая после смерти мужа возглавила основанную им организацию Turning Point USA.

Правый активист Чарли Кирк, сторонник Дональда Трампа, был застрелен 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Обвиняемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан на следующий день.