Более 40 млн рублей по делу бывшей вице-мэра Владивостока вернули в бюджет
Прокуратура Приморского края добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 млн руб., полученных от незаконной продажи земли. Махинация с участками на сопке Шошина вменяется бывшему первому вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой.
В апреле 2024 года Соколовой было предъявлено обвинение по нескольким эпизодам, включая незаконную передачу земли в аренду, а также махинации с продажей участков на сопке Шошина по цене всего в 5% от кадастровой стоимости. В мае ее дело было передано в суд.
Прокурор Владивостока подал иск к троим гражданам с требованием взыскать с них разницу между кадастровой стоимостью и фактической ценой земли. Суд первой инстанции сначала отказал, но после апелляции прокурора вышестоящая инстанция отменила это решение.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.