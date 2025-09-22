Более 40 млн рублей по делу бывшей вице-мэра Владивостока вернули в бюджет

Прокуратура Приморского края добилась возвращения в бюджет Владивостока более 40 млн руб., полученных от незаконной продажи земли. Махинация с участками на сопке Шошина вменяется бывшему первому вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой.

В апреле 2024 года Соколовой было предъявлено обвинение по нескольким эпизодам, включая незаконную передачу земли в аренду, а также махинации с продажей участков на сопке Шошина по цене всего в 5% от кадастровой стоимости. В мае ее дело было передано в суд.

Прокурор Владивостока подал иск к троим гражданам с требованием взыскать с них разницу между кадастровой стоимостью и фактической ценой земли. Суд первой инстанции сначала отказал, но после апелляции прокурора вышестоящая инстанция отменила это решение.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.