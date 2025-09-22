Жена Чарли Кирка заявила, что прощает убийцу своего мужа

Эрика Кирк, вдова правого активиста Чарли Кирка, заявила, что прощает человека, подозреваемого в убийстве ее мужа. Она сказала об этом во время прощания с активистом в Аризоне.

«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует»,— сказала она.

Госпожа Кирк добавила, что ее муж хотел «спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь».

Прощание с Чарли Кирком началось 21 сентября на стадионе State Farm в Аризоне. На мероприятие в том числе прибыли Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск.