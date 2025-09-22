ВС США уничтожили катер с наркотиками у берегов Доминиканы

Вооруженные силы США уничтожили быстроходный катер с наркотиками у берегов Доминиканской Республики. В результате совместной операции США и Доминиканы было изъято 377 упаковок с наркотиками в 13 мешках, предположительно, внутри был кокаин. Об этом сообщила газета Diario Libre.

Операция прошла недалеко от острова Беата. Катер, который перевозил около 1 тонны наркотиков, был обнаружен после удара, нанесенного ВС США. Наркоторговцы, предположительно, использовали Доминикану для транзита груза в США.

Diario Libre уточняет, что операция была проведена в рамках стратегии США по усилению своего присутствия в Карибском бассейне для борьбы с наркоторговлей.