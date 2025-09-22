Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинских беспилотников на курортную зону Крыма. Она заявила ТАСС, что НАТО и ЕС, которые ищут источник агрессии на континенте, должны «подойти к зеркалу и увидеть его».

«Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения»,— сказала она.

Минобороны РФ сообщило, что 21 сентября около 19:30 мск украинские беспилотники, оснащенные фугасными боезарядами, атаковали Ялту и другие районы Крыма, где нет военных объектов. Погибли два человека и 15 получили ранения.

