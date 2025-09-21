У авиабазы Баграм в Афганистане произошел взрыв

Взрыв произошел рядом с воротами авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом сообщил телеканал Afganistan International со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, взрыв раздался с восточной стороны военного объекта. Причины не уточняются. Источник телеканала добавил, что специалисты провели контролируемую детонацию обнаруженных взрывчатых веществ.

Ранее президент США Дональда Трампа заявил в соцсети Truth Social о намерении Вашингтона вернуть себе контроль над авиабазой. Он написал, что Афганистан “ждут последствия”, если власти страны не согласятся на это.

С 2001 по 2021 год аэродром в Баграме был крупнейшей базой международной коалиции под руководством США, а 15 августа он перешел под контроль движения «Талибан».