Захарова пообещала «жесткие меры» при конфискации российских активов в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфискация замороженных российских активов в Европе приведет не к хаосу, а к «жестким» ответным мерам со стороны России.

Так госпожа Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил, что конфискация нарушит международные правила и приведет к «полному хаосу». «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают»,— сообщила Мария Захарова.

Большая часть замороженных российских активов, более €200 млрд, находится на площадке Euroclear в Бельгии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет конфисковать эти активы, но использует их для выдачи кредитов Украине.