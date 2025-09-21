Макрон заявил о риске хаоса в случае изъятия российских активов

Страны Запада не смогут конфисковать российские замороженные активы без нарушения международного права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Когда некоторые страны начинают пренебрегать международным правом, и когда мы недостаточно сильны, это начало полного хаоса»,— сказал он в интервью CBS News. Господин Макрон выразил уверенность, что страны Запада будут уважать международное право и «не будут делать невозможных вещей» с замороженными активами.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.

Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов может повлечь юридические проблемы. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет конфисковывать российские активы.