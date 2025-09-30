Кабинет как отражение личности

Бывают такие моменты: вы в кабинете нужного вам человека, но тот либо отвечает на срочный звонок, либо вышел на пару минут. У вас есть время узнать о нем побольше, поскольку раньше вы не общались. И вы приглядываетесь к его кабинету.

Кабинет, рожденный из привычек и ритма жизни хозяина, перестает быть просто комнатой — он превращается в личную вселенную, где можно одинаково наслаждаться работой, отдыхом и простыми бытовыми радостями. Команда интерьерного ателье «Частная резиденция» может создать такое пространство с чистого листа или наполнить уже готовый кабинет или дом продуманными деталями.

В особняке на Сивцевом Вражке, 32, где находятся офис и шоурум команды, не только обсуждают проекты, но и вдохновляют гостей атмосферой старинного здания. Главная особенность ателье — это сочетание современных брендов и антикварных предметов высокого уровня, что позволяет команде создавать интерьеры с глубиной исторического контекста и современным комфортом.

Среди партнеров «Частной резиденции» — легендарный французский дом Maison Leleu, мануфактура Arte Veneziana, французская мастерская Ginger Brown, виртуозы—производители предметов из гнутого стекла Fiam. Здесь широко представлена интерьерная линейка Loro Piana: шелковые и шерстяные пледы, подушки, ковры и настенные покрытия (обои различных фактур: от тканевых до бумажных). Кроме того, «Частная резиденция» стала генеральным партнером Remy Garnier в России: эта компания занимает лидирующие позиции на рынке высококачественной бронзовой фурнитуры и осветительных приборов.

На примере своего особняка «Частная резиденция» показывает, что кабинет — это не просто стены и мебель, это образ, набор знаков и символов. Кабинет — это высказывание, манифест. Команда убеждена, что и в офисном кабинете можно и нужно транслировать ощущение art de vivre et de plaisir.