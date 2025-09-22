В России избран первый мэр «от губернатора»

Мэром Благовещенска 19 сентября был переизбран Олег Имамеев, занимавший этот пост в течение последних пяти лет. Амурская область стала первым субъектом РФ, где выборы главы региональной столицы прошли по новому федеральному закону о местном самоуправлении. Напомним, согласно этому документу руководители всех административных центров, в отличие от глав других муниципалитетов, избираются единственным способом: городскими депутатами из числа кандидатов, представленных губернатором.

Фото: Администрация города Благовещенска Олег Имамеев

Детальную процедуру для реализации этой нормы закона также первыми разработали в Амурской области. Свои предложения о кандидатах в мэры губернатору вправе были направить партии, представленные в Госдуме и областном заксобрании, местный совет муниципальных образований, региональная общественная палата и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Затем эти предложения оценивала специальная комиссия. Именно ВАРМСУ предложила выдвинуть на новый срок господина Имамеева. Конкуренцию ему составили предприниматель Сергей Турукин («Новые люди») и руководитель коммунальной компании Андрей Андреев (Партия пенсионеров).

По итогам голосования на внеочередном заседании гордумы Благовещенска Олег Имамеев получил 25 из 26 голосов. Выступившая на заседании сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева особо подчеркнула, что у депутатов появилась «уникальная возможность вместе с муниципалами России впервые осуществить полномочия» по избранию мэра в новом порядке.

Отметим, что прямые выборы мэра в Благовещенске отменяли дважды. Первое такое решение было принято в 2010 году (после чего устав города вновь изменили, вернув прямое голосование), а второй — в 2015-м. С тех пор главу города выбирали по конкурсу.

Анна Яшина, Благовещенск