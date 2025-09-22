Промышленные настроения перестали ухудшаться

По данным на 21 сентября, индекс промышленного оптимизма в России, измеряемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН,— аналог соответствующего индекса, который рассчитывают в ОЭСР (Industrial Confidence Indicator),— перестал ухудшаться (см. график). «Сентябрьское смягчение регулятором денежно-кредитной политики остановило падение индекса промышленного оптимизма, начавшееся, по данным опросов, в апреле 2024 года. За предыдущие 18 месяцев наш показатель был снижен с плюс 22 до минус 15 пунктов, сменив, таким образом, довольно высокий уровень оптимизма на высокий, но все-таки некризисный пессимизм»,— отмечают авторы исследования.

В сентябре среди субиндексов, формирующих общий результат, негативную динамику сохранили только оценки запасов готовой продукции, три другие составляющие символически выросли. По данным опросов, баланс оценок запасов готовой продукции достиг в сентябре плюс 15 пунктов, что стало 12-летним максимумом этого показателя и демонстрирует, скорее всего, неуверенность предприятий в восстановлении спроса при текущем значении ключевой ставки. После достижения в августе постковидного минимума баланс фактических изменений спроса улучшился в сентябре лишь на 1 пункт. Оценки текущих объемов спроса улучшились в сентябре еще на 1 пункт. Сейчас его считают нормальным 43% предприятий. Постковидный минимум этого показателя пришелся на июль и составил 40%.

Между тем на фоне роста дефицита бюджета и отсутствия формальных признаков приближения рецессии, как указали в самом Банке России, потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года явно уменьшился. «Текущее отклонение бюджета от закона о нем было уже компенсировано жесткостью ДКП, что и отражено в инфляции. Будет ли достаточно этой жесткости ДКП, если дефицит прибавит еще пару-тройку триллионов рублей до конца года? Вероятно, да. Но это точно краткосрочно ограничит возможность дальнейшего смягчения ДКП»,— отмечает Егор Сусин из Газпромбанка. По его мнению, дальнейшее снижение ставки действительно «не предопределено», на горизонте до второй половины весны потенциал снижения ставки, похоже, сужается до 1–2 процентных пунктов при сохранении текущих тенденций, а средняя ставка 12–13% на следующий год с текущих позиций видится оптимистичной и, скорее, окажется ближе к диапазону 13–15%.

Артем Чугунов