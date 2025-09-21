«Хамас» назвал признание Палестины шагом к подтверждению прав палестинцев

Движение «Хамас» заявило, что признание Палестины еще несколькими странами стало важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю.

«Это признание является важным шагом на пути к утверждению права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли»,— написано в заявлении движения (цитата по «РИА Новости»).

Ранее государственность Палестины признали власти Великобритании, Канады и Австралии. Помимо них страну признают еще 147 из 193 государств-членов ООН. Израиль отверг решения о признании Палестины.