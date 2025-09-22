Ноу-хау расширили владельцев

Для стимулирования бизнеса инвестировать в научные исследования, в том числе с целью трансфера технологий, Минобрнауки предлагает внести поправки в Гражданский кодекс о диспозитивном характере распределения исключительных прав на ноу-хау, созданные по частным контрактам,— по ним заказчик работ сможет получить исключительные права на секреты производства, тогда как по действующим нормам владельцем прав может быть только подрядчик (исполнитель). В ведомстве также рассчитывают, что инициатива поддержит внедрение разработок в производство.

Минобрнауки подготовило проект поправок к Гражданскому кодексу (ГК) — по ним, если секрет производства (сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, к которым нет свободного доступа на законном основании) получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между частными лицами, исключительное право на ноу-хау может принадлежать заказчику. Поясним, что по действующим нормам в этом случае исключительные права принадлежат подрядчику (исполнителю). При этом государственные или муниципальные контракты могут предусматривать совместное владение исключительными правами исполнителем и РФ, субъектом РФ или муниципалитетом (кроме гособоронзаказа, где владелец прав всегда государство, если в ГК не установлено иное).

В РФ бюджет финансирует большую часть научных исследований, но в последние годы власти тяготеют к перекладыванию этой нагрузки на бизнес, требуя коммерциализации исследований за счет увязки работы ученых и потребностей рынка, но пока в этом участвуют в основном крупнейшие компании. «Изменения повысят привлекательность НИОКР для коммерческих заказчиков, в том числе для трансфера технологий, так как заказчики смогут получать права на разработки с целью их дальнейшего внедрения в производство»,— пояснили “Ъ” в Минобрнауки, отметив, что сейчас регулирование не соответствует подходу, принятому в отношении других результатов интеллектуальной деятельности. Реализация инициативы обеспечит диспозитивный характер распределения исключительных прав на ноу-хау при выполнении частных договоров (по общему правилу владельцем является исполнитель, но стороны могут договориться иначе), но для госконтрактов ничего не меняется.

Разделяют надежды ведомства и опрошенные “Ъ” юристы. Новой нормой предполагается соблюсти интерес заказчика, который инвестирует в исследовательские работы, отмечает партнер, глава IP- и IT-практики BIRCH Екатерина Тиллинг. «Чтобы стимулировать заказчика инвестировать, подогревая его получением права на результат, предложена такая диспозитивная норма, что, в свою очередь, приведет к развитию технологий в стране»,— говорит она. По словам партнера юридической компании «Неделько и партнеры» Константина Сичинского, отсутствие для частного заказчика по договору НИОКР возможности получить исключительное право на секрет производства является большой проблемой. «Сложилась ситуация, при которой огромный пласт правоотношений — инвестиции частного бизнеса в науку для разработки ноу-хау — фактически выпадает из правового поля. По действующей редакции ст. 1471 ГК частный инвестор просто не может приобрести исключительное право на ноу-хау, разработанное по его заказу и за его деньги. А значит, бизнесу неинтересно инвестировать в такие исследования. Проблема отчасти решается созданием собственных исследовательских подразделений, совместных предприятий и так далее, но это может позволить себе далеко не каждый инвестор»,— поясняет господин Сичинский. Реализация поправок дает больше свободы в обороте ноу-хау и защитит права заказчиков, считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

Впрочем, по словам адвоката бюро «Вертикаль» Ивана Бабина, прямых препятствий, чтобы договариваться о принадлежности ноу-хау частному заказчику, нет и сейчас и уточнения в ГК вносятся «для устранения сомнений». Ноу-хау — объект достаточно специфический, его ценность — в неосведомленности других лиц, и правообладатели не стремятся делать публичным содержание секрета производства, в том числе посредством участия в судебном споре. Поэтому вряд ли правка ГК приведет к существенному росту оборота ноу-хау, говорит эксперт.

Венера Петрова