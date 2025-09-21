Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по количеству выданных автокредитов в августе 2025 года, показав также одну из самых высоких в стране динамик роста — 14,4% по сравнению с июлем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане в августе 2025 года выдали почти 5,8 тысяч автокредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане в августе 2025 года выдали почти 5,8 тысяч автокредитов

В августе 2025 года в Республике Татарстан было выдано 5,81 тыс. автокредитов. По этому показателю регион занял третье место в России, уступив только Московской области (7,28 тыс.) и Москве (6,96 тыс.).

В целом по России в августе было выдано 108,9 тыс. автокредитов. Это на 10,3% больше, чем в июле 2025 года, и третий месяц подряд с позитивной динамикой. Однако по сравнению с августом прошлого года рынок автокредитов сократился значительно — на 30,2%.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост выданных автокредитов связан с удешевлением кредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

