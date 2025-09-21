Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова покинула свой пост

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова ушла со своего поста. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«15 февраля 2021 года я пришла работать в команду Исполнительного комитета Казани. 15 сентября 2025 года этот большой этап моей жизни завершился», — написала Гузель Сагитова.

В своем прощальном сообщении она поблагодарила коллег и отметила ключевые проекты своей деятельности, включая развитие инклюзивных центров «Добрая Казань», работу с пожилыми людьми через проекты «Жизнелюб» и «Игры долголетия», а также участие в организации международных мероприятий.

Влас Северин