Нетаньяху пригрозил ответить странам, которые признали Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны на следующей неделе дадут официальный ответ на признание Палестины еще несколькими странами. Он также сказал, что палестинское государство «никогда не будет создано».

«У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы даете огромную награду террору. Этого не произойдет. Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана»,— сообщил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

Ранее власти Великобритании, Канады и Австралии почти одновременно заявили о признании государства Палестина. В ближайшее время, как ожидается, аналогичное решение примут власти Франции. Помимо перечисленных государств Палестину признают еще 147 из 193 стран-членов ООН.