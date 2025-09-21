МИД Израиля отверг заявления трех стран о признании Палестины

МИД Израиль отверг заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании государственности Палестины. Согласно позиции ведомства, решения стран подрывают шансы на достижение сделки с движением «Хамас».

«Политические жесты, направленные на внутреннюю электоральную аудиторию, только вредят Ближнему Востоку и не приносят никакой пользы. Вместо этого, если страны, подписавшие эту декларацию, действительно хотят стабилизировать ситуацию в регионе, им следует сосредоточиться на оказании давления на "Хамас"»,— заявил МИД Израиля (цитата по The Times of Israel).

Внешнеполитическое ведомство также утверждает, что решение признать государственность Палестины «не только вознаграждает за самое крупное массовое убийство евреев со времен Холокоста», но и «укрепляет поддержку, которой пользуется "Хамас"».

Ранее власти Великобритании, Канады и Австралии почти одновременно заявили о признании государства Палестина. В ближайшее время, как ожидается, аналогичное решение примут власти Франции. Помимо перечисленных государств Палестину признают еще 147 из 193 стран-членов ООН.