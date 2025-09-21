Исполнился год со дня смерти Евгения Сапиро

Сегодня на Ваганьковском кладбище Москвы пермяки почтили память доктора экономических наук, профессора Евгения Сапиро, сообщает «Пермское землячество». Организация напоминает, что ровно год назад Евгений Сапиро на 91 году жизни скончался.

«Его высокий профессионализм, мудрость и преданность делу служат примером для будущих поколений, а его неповторимое чувство юмора, доброта и отзывчивость всегда в нашей памяти» - говорится в заявлении «Пермского землячества».

Евгений Сапиро родился в 1934 году в Мариуполе в семье инженера-металлурга. В 1941-м был эвакуирован на Урал, на Чусовской металлургический завод. После окончания Уральского политехнического института работал на заводе мастером прокатного стана.

В 1990-е начал региональную и федеральную политическую карьеру. Был первым председателем законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете федерации. В 1998 году возглавлял Министерство региональной и национальной политики РФ. С 2004 по 2015 год был советником министра природных ресурсов РФ.