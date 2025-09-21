Кристофер Нолан стал новым президентом Американской гильдии режиссеров

Кристофер Нолан избран новым президентом Американской гильдии режиссеров (DGA). Он сменит Лесли Линку Глаттер, которая занимала должность четыре года.

«Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность»,— приводит пресс-служба DGA слова господина Нолана. Режиссер назвал назначение на должность одной из величайших наград в его карьере.

Гильдия представляет интересы примерно 19,5 тыс. режиссеров в США и за рубежом, ежегодно проводит премию DGA Awards. Кристофер Нолан является членом DGA с 2001 года.

В 2024 году господин Нолан получил «Оскар» за фильм «Оппенгеймер». Он выступил режиссером фильмов «Начало», «Интерстеллар», «Довод», «Дюнкерк», «Темный рыцарь», «Мементо» и других.