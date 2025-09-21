Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кристофер Нолан стал новым президентом Американской гильдии режиссеров

Кристофер Нолан избран новым президентом Американской гильдии режиссеров (DGA). Он сменит Лесли Линку Глаттер, которая занимала должность четыре года.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность»,— приводит пресс-служба DGA слова господина Нолана. Режиссер назвал назначение на должность одной из величайших наград в его карьере.

Гильдия представляет интересы примерно 19,5 тыс. режиссеров в США и за рубежом, ежегодно проводит премию DGA Awards. Кристофер Нолан является членом DGA с 2001 года.

В 2024 году господин Нолан получил «Оскар» за фильм «Оппенгеймер». Он выступил режиссером фильмов «Начало», «Интерстеллар», «Довод», «Дюнкерк», «Темный рыцарь», «Мементо» и других.

