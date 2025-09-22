Банки против свидетельств

Банкиры выступают против вывода на биржу своих цифровых финансовых активов (ЦФА) через цифровые свидетельства биржи. По их мнению, это сделает пока еще не набравший популярности продукт еще более дорогим и лишит эмитентов возможности управлять ЦФА. Эксперты отмечают, что цифровые свидетельства — это устаревший инструмент, который отнимет у ЦФА все их инновационные преимущества.

Как стало известно “Ъ”, банки возражают против выпуска цифровых свидетельств на ЦФА, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа (MOEX: MOEX) выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника “Ъ”, банки хотят оставить за Московской биржей только статус площадки. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, все крупнейшие банки, имеющие отношение к выпуску цифровых финансовых активов, выступили против введения цифровых свидетельств на ЦФА. Обсуждение соответствующего законопроекта проходило в Банке России.

Главное опасение банков заключается в том, что эмитенты уйдут с еще не окрепшего цифрового рынка на более емкий традиционный рынок. По словам источника “Ъ”, это не единственная проблема — банки также недовольны самой формой производного инструмента. По их мнению, цифровые свидетельства — это архаичный вид ценных бумаг, который нивелирует преимущества ЦФА. Кроме того, банкиры отмечают, что пока им не предложен бизнес-кейс, при котором обращение ЦФА на бирже через цифровые свидетельства было бы выгодно для клиентов. «Цифровые свидетельства — это дополнительная "обертка" для ЦФА, что увеличивает сроки и стоимость продукта, при этом может потеряться конкурентное преимущество ЦФА. Грубо говоря, проще сразу выпустить облигации»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Банкиры в целом поддерживают идею повышения ликвидности ЦФА и их интеграции с традиционными финансовыми активами. «Создание новых производных инструментов влечет за собой необходимость тщательной проработки законодательства, инфраструктуры и понимания конечной стоимости выпуска продукта и доходности для инвестора»,— говорит руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин. По его словам, уже сегодня схема номинального держателя частично решает проблему «замкнутости» ЦФА внутри платформ — она позволяет обеспечить доступ клиентов к ЦФА с разных платформ, сохраняя привычный интерфейс и клиентский путь для инвесторов.

По словам главы Ассоциации электронных денег Виктора Достова, несколько странным представляется существование двух параллельных рынков — ценных бумаг и ЦФА — с одинаковыми целями и функционалом. «Разумным выходом были бы технологическое дерегулирование и дополнительная цифровизация рынка ценных бумаг с возможностью бесшовного объединения с рынком ЦФА»,— говорит он. В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков напоминает, что идея вывести на биржу ЦФА появилась еще в 2022 году, когда ЦБ опубликовал консультативный доклад о цифровых финансах. «Но сегодня банки выступают против того, чтобы биржа была и эмитентом, и площадкой, на которой обращаются цифровые свидетельства,— продолжает он.— Во-первых, биржа станет посредником, который будет брать свою комиссию и уменьшит доходность и так не самых востребованных сегодня ЦФА, а во-вторых, банки-эмитенты полностью потеряют контроль над инструментом, притом что все преимущества ЦФА в виде смарт-контрактов и прочих возможностей цифровых активов у инструмента исчезнут, превратив его в обычную ценную бумагу».

Логичнее было бы изменить закон таким образом, чтобы ЦФА можно было напрямую торговать на бирже, говорит Алексей Войлуков. Структуратор компании «Румберг» Руслан Сабиров также считает, что непосредственное обращение цифровых прав в биржевой инфраструктуре могло бы быть определенным решением для запроса рынка, хотя оно и потребовало бы более объемной и глубокой работы над существующими нормами закона. «На рынке есть структурные продукты, которые позволяют реплицировать экономику ценных бумаг и иных активов, обращающихся на рынке,— структурные облигации и облигации со структурным доходом, которые уже хорошо знакомы финансовым институтам, а также многим российским инвесторам»,— говорит он.

Управляющий консалтинговым агентством Parallax.moscow Михаил Успенский отмечает, что предложение решить наболевший вопрос вывода ЦФА на широкий рынок через складские свидетельства изначально вызывало недоумение. «В то время как международные банки тестируют проведение операций через публичные блокчейны, предложение регулировать инновационный сегмент допотопными инструментами вряд ли является оптимальным путем»,— говорит эксперт. По его мнению, Мосбирже, как планируемому флагману вторичного рынка, давно пора присмотреться к идее создания консорциума, который будет разрабатывать ЕVM-совместимый формат для объединения разрозненных приватных ЦФА-блокчейнов в единую экосистему.

Максим Буйлов, Андрей Ковалев