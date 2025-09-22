Партнеры переклеивают доли

Вокруг компании «Артекс», занимающей более 20% на российском рынке обоев, разгорелся корпоративный конфликт. Совладелец бизнеса Александр Селенкин пытается в суде оспорить увеличение уставного капитала структуры, из-за которого его доля была снижена с 50% до 0,5%. Первоначально предприниматель рассчитывал продать свой пакет. Производители обоев могли столкнуться со сложностями: из-за низкого спроса объем выпуска их продукции в январе—июне сократился на 9,8% год к году.

Совладелец обойной фабрики «Артекс» Александр Селенкин 17 сентября подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО «Старт», ООО «Артекс», ООО «УК "Мастертекс"», своему партнеру Дмитрию Скворцову и Артему Махову, следует из картотеки дел. Суть претензий пока не раскрывается. Сам господин Селенкин пояснил “Ъ”, что речь о корпоративном конфликте с партнерами, связанном с размытием его доли. Артем Махов и представитель «Артекса» “Ъ” не ответили. Связаться с Дмитрием Скворцовым не удалось.

До 9 сентября Александр Селенкин через ООО «Старт» и ООО «УК "Мастертекс"» контролировал 50% в ООО «Артекс», поясняет предприниматель. Но затем его для снизилась до 0,5% через увеличение уставного капитала компании с 10 тыс. до 10,01 млн руб. Сейчас, согласно СПАРК, по 49,5% долей в «Артексе» у Артема Махова и Дмитрия Скворцова. У ООО «УК "Мастертекс"» — 0,1%. Эту структуру через «Старт» в равных долях контролируют Александр Селенкин и Дмитрий Скворцов. Сам господин Селенкин говорит, что снижение доли произошло без согласования с ним в ответ на сделанное им предложение ее выкупить.

Завод «Артекс» площадью 25 тыс. кв. м расположен на 5 га земли в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Ежегодно предприятие выпускает 30 млн рулонов обоев. Это продукция под брендами «Артекс», OVK Design, Urban Chic, Ecoline и пр. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Артекс» снизилась на 13% год к году, до 9,24 млрд руб., чистая прибыль — на 37%, до 866 млн руб. Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд оценивает годовой объем производства обоев в России в 35–40 млрд руб. Доля «Артекса», исходя из оборота, может составлять 23–26%.

Мажоритарные совладельцы нередко используют схему размытия долей через увеличение уставного капитала компании, говорит партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Их цель обычно — сохранить контроль над компанией, надавив на миноритариев. В похожей ситуации в России были дочери владельца швейцарской компании Noga Нессима Гаона: в 2022 году они боролись за долю в офисно-торговом комплексе «Трехгорная мануфактура» в центре Москвы, которая была размытаь из-за допэмиссии акций (см. “Ъ” от 10 февраля 2022 года).

Старший юрист Forward Legal Андрей Иванов говорит, что суды в таких случаях нередко встают на сторону миноритариев. По его словам, они оценивают ситуацию с точки зрения соблюдения обязательных процедур и наличия реальной экономической необходимости для привлечения инвестиций.

Говоря о случае господина Селенкина, глава юридической службы Neo Александр Акулин сомневается, что увеличение уставного капитала могло пройти законно при сопротивлении соучредителя. За решение должно было проголосовать квалифицированное большинство, отмечает он. Олег Пермяков считает, что уменьшение доли в уставном капитале с 50% до 0,5% вряд ли будет признано допустимым с точки зрения сохранения баланса интересов участников общества и обеспечения механизма защиты корпоративных интересов истца.

Бизнес производителей обоев сейчас находится под давлением из-за падающего спроса: вслед за снижением продаж жилья потребители начали реже делать ремонт. По данным Росстата, в январе—июне в России произвели 73 млн условных кусков обоев. Год к году показатель сократился на 9,8%. Для «Артекса» негативным фактором может быть и снижение числа рынков сбыта. В 2018 году компания планировала потратить на модернизацию 1,2 млрд руб., наладив сбыт продукции в Евросоюз (см. «Ъ-СПб» от 22 мая 2018 года). Еще 1 млрд руб. был вложен в 2020 году (см. “Ъ” от 14 июля 2020 года).

Дарья Андрианова, Халиль Аминов