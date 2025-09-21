22 сентября в Татарстане ожидаются небольшие дожди и потепление

В понедельник, 22 сентября, на территории Татарстана ночью местами возможны небольшие дожди, днем осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а днем — от +20 до +25 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +12 до +14 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет от +22 до +24 градусов.

Влас Северин